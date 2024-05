Tenniskoppel toch weer samen? Romantisch beeld van Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas na aankodiging breuk

Twee weken nadat Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas een punt achter hun relatie zetten, zijn zij toch weer samen gespot. Het tenniskoppel liep hand in hand door Monaco. Is de liefde terug tussen de twee?

Twee weken geleden maakte het koppel via Instagram de breuk bekend. "Na diep nadenken en veel mooie herinneringen hebben we besloten als vrienden uit elkaar te gaan", zo liet Badosa toen weten. "We gaan ons eigen weg, met heel veel respect voor elkaar. Wij vragen jullie om onze privacy in deze tijd te respecteren."

Weer samen?

De ex-geliefden zijn nu al voor de tweede keer sinds de breuk samen gespot. In Monaca maakten de tennissers hand in hand een wandeling. Vervolgens vertrokken Badosa en Tsitsipas in stijl. Ze reden samen weg in een luxe wagen van Aston Martin.

Of de twee echt weer samen zijn blijft onduidelijk. Er zijn wel een aantal foto's van het samen verwijderd op de sociale media-accounts van de tennissers. Bij de aankondiging van de breuk schreef Badosa wel al dat ze een eventuele hereniging niet uit kon sluiten.

"Er is niets slechts gebeurd tussen ons. Dit is gewoon het leven. Ik weet dat we elkaar nog steeds zullen blijven zien, en je weet nooit wat er gebeurt in de toekomst."

De Spaanse Badosa was in 2022 de nummer twee tennisster van de wereld. Ze heeft daarna veel last gehad van blessures. Op dit moment staat ze 126e op de ranglijst.

Tsitsipas was ooit de nummer drie van de wereld. Hij werd twee keer tweede op grote toernooien. In beide gevallen verloor hij in de finale van Novak Djokovic. Zowel Badosa als Tsitsipas zullen dit jaar deelnemen aan Roland Garros.