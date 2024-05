Breuk in tennisland: Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas maken 'na diep nadenken' einde aan relatie

Tennissers Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas hebben besloten een punt achter hun relatie te zetten. De 26-jarige Spaanse meldt via Instagram dat het koppel na "zorgvuldig nadenken en vele dierbare momenten" tot dit besluit is gekomen.

De eerste berichten over de relatie tussen Badoa en Tsitsipas doken vorig jaar zomer op. Sindsdien mocht de wereld meekijken via de sociale media van het duo.

"Na diep nadenken en veel mooie herinneringen hebben we besloten als vrienden uit elkaar te gaan", zo laat Badosa weten. "We gaan ons eigen weg, met heel veel respect voor elkaar. Wij vragen jullie om onze privacy in deze tijd te respecteren."

Top tien van de wereld

De Griek Tsitsipas (25) is dit seizoen in vorm, met de eindzege in Monte Carlo en een finaleplek op het toernooi van Barcelona. Dankzij deze resultaten keerde hij terug in de top tien van de wereldranglijst. Badosa, de nummer 101 van de wereld, won dit jaar nog geen titel.