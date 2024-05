Tallon Griekspoor verslaat Mackenzie McDonald na wisselvallige partij in eerste ronde Roland Garros

Tallon Griekspoor nam het in de eerste ronde op Roland Garros op tegen de Amerikaanse Mackenzie McDonald. De Nederlander leek in de eerste twee sets veel te sterk voor de nummer 74 van de wereld, maar de derde set gaf hij weg. Een vierde set besliste de wedstrijd: (6-3, 6-4, 6-1, 6-2).

De eerste set was voor de Nederlander. Griekpoor kwam eerst op een 3-1 achterstand in games. Maar nadat hij het 3-3 had gemaakt nam hij de overhand en won de 27-jarige de set.

In de tweede set gaf de nummer 27 van de wereld de eerste game weg aan McDonald. Daarna was Griekspoor weer dominant. McDonald kon toch nog drie games naar zich toe trekken. Het werd 6-4 in games.

De derde set gaf de Nederlander helemaal weg. Griekspoor verloor kansloos met 6-1 en dus moest er een vierde set aan te pas komen. Die werd door Griekspoor gewonnen met 6-2.

Griekspoor gaat dus door naar de tweede ronde van het toernooi in Parijs. Daar zal hij het opnemen tegen de 22-jarige Italiaan Luciano Darderi, nummer 40 van de wereld. De Nederlander doet dus ook nog steeds mee voor het prijzengeld van liefst €2.400.000, dat de winnaar van het toernooi mag bijschrijven.

Eerder op dinsdag overleefde ook de Nederlandse Arantxa Rus de eerste ronde van Roland Garros. Zij versloeg Angelique Kerber, voormalig nummer één van de wereld. Kerber won in haar carrière drie van de vier Grand Slams, alleen Roland Garros niet. Daar komt op haar 36e dus geen verandering in. Rus was een stuk sterker dan Duitse veteraan (6-4, 6-3). De Nederlandse tennisster én nummer vijftig van de wereld neemt het in de volgende ronde op tegen Elena Rybakina, de nummer vier van de wereld.

Regenval

De wedstrijden van zowel Rus als Griekspoor begonnen dinsdag een stuk later dan gepland, door de flinke regenval die Parijs al een paar dagen teistert.