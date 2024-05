'Dat zijn wel signalen die vertrouwen geven': Jesper de Jong tegen 'next level' Carlos Alcaraz op Roland Garros

Jesper de Jong staat voor de grootste wedstrijd in zijn carrière. In de tweede ronde van Roland Garros wacht de nummer drie van de wereld: Carlos Alcaraz. "Misschien wel de beste speler op gravel van het moment", vindt Jacco Eltingh, oud-tennisser en technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB.

"Ik zou niet 'tevreden' zijn als Jesper met drie keer 6-0 verliest van Alcaraz", trapt Eltingh (53) een open deur in. Maar hij weet ook dat het voor De Jong ontzettend moeilijk wordt. De 23-jarige tennisser uit Haarlem kruipt richting de top-150, maar Nederland hoeft niet te verwachten dat hij voor een stunt gaat zorgen. "Alcaraz is echt next level."

'Het gebeurt te weinig'

Eltingh ziet sowieso dat álle Nederlandse mannen moeite hebben met het verslaan van top twintig-spelers. "Het gebeurt te weinig. En het is voor ons Nederlanders sowieso niet weggelegd om van top tien-spelers te winnen."

We kunnen volgens Eltingh De Jong niet eens vergelijken met een Tallon Griekspoor of Botic van de Zandschulp. "Jesper zit daar echt nog een stap achter. Hij heeft in de kwalificaties voor de Australian Open en Roland Garros laten zien dat hij twee keer bij de beste 64 spelers van de wereld kan horen. Dat is qua potentie waar hij hoort. Maar dat is voor de toekomst."

'Op grote toernooien zijn kans grijpen'

De Jong moet volgens Eltingh niet te veel waarde hechten aan zijn resultaat tegen Alcaraz in de tweede ronde van de grand slam in Parijs. "Het is belangrijker dat hij het de komende tijd bij de Challengers laat zien. Dat is waar hij zijn basisniveau moet verbeteren. Als hij daar van de tien keer vijf keer een halve finale of finale haalt, is hij goed bezig. Dan kan hij bij grotere toernooien zijn kans grijpen."

'Signalen die vertrouwen geven'

Bood de eerste ronde van De Jong op Roland Garros tegen de veel hoger geplaatste Jack Draper dan geen enkele hoop op een enorme stunt tegen Alcaraz? "Wat ik echt knap vond van Jesper was hoe hij zichzelf opraapte tijdens die wedstrijd. Hij kwam met twee sets voor, verloor een tiebreak en nog een set, maar won daarna alsnog de beslissende set makkelijk. Dat zijn wel signalen die vertrouwen geven", vindt Eltingh.

'Wedstrijden op Challengers zijn soms zwaarder'

Wat nóg een voordeel is voor De Jong, is dat hij volgens Eltingh zonder druk kan spelen. "Hij moet het niveau wat hij nu laat zien, doorzetten naar de Challengers. Daar zijn wedstrijden tegen bijvoorbeeld een Italiaan in Italië bij avondlicht nóg zwaarder dan zo'n wedstrijd tegen één van de topfavorieten op een Grand Slam."

'Blijf koel en constant'

Eltingh spreekt via deze site De Jong moed in: "Blijf koel en constant. Laat je hoofd je lichaam niet voorbij lopen en andersom." Eltingh sluit af met een wijze les. "Iedereen in de top vijfhonderd kan een goeie backhand of forehand slaan tegen de nummer één. Maar kun je dat ook als het moet?"