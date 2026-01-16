Venus Williams gaat ongeacht het resultaat in ieder geval één record breken op de Australian Open. De Amerikaanse legende mag door een wildcard meedoen en is daardoor de oudste deelnemer ooit. De 45-jarige tennisster verloor haar laatste zes partijen, maar oud-toptennisster Laura Robson vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat we echt nog wel wat mogen verwachten van Williams in Melbourne.

Williams keerde afgelopen zomer na anderhalf jaar afwezigheid terug op de WTA Tour en won direct bij haar rentree. Sindsdien heeft ze, buiten haar bruiloft, weinig te vieren gehad, want ze verloor alle zes haar andere duels. Williams begon het jaar met twee nederlagen en dus houden weinig mensen in de tenniswereld rekening met een goed resultaat voor de voormalig finaliste in Melbourne.

De zevenvoudig grandslamkampioene is in de eerste ronde gekoppeld aan Olga Danilovic, maar Robson denkt niet dat de vriendin van Atlético Madrid-doelman Jan Oblak dat zomaar gaat winnen: “Williams neemt dit wel serieus en heeft een aantal wedstrijden in de benen. Ze ging naar Auckland om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid is.”

Williams maakte gedurende haar loopbaan indruk met haar powertennis en dat is ze niet verleerd. “Ze slaat de bal nog steeds zo hard”, vertelt Robson, die in 2013 haar enige ontmoeting met de Amerikaanse won. “Natuurlijk beweegt ze niet meer zo goed als de andere speelsters, wat logisch is door haar leeftijd. Maar als ze op een warme dag op een snelle baan speelt dan heeft ze door haar harde service altijd een kans. Ik kijk er enorm naar uit om haar te zien spelen.”

'Het is een geweldige keuze'

De afgelopen tijd was er ook wat kritiek op de organisatie dat ze Williams nog een wildcard gaven, maar daar is Robson, die in 2012 olympisch zilver pakte met Andy Murray in het gemengd dubbelspel, het niet mee eens: “Ik denk dat het een geweldige keuze is om die te geven aan kampioenen uit het verleden die nog steeds wedstrijden kunnen winnen.”

Mogelijk bijzondere ontmoeting bij winst

Mocht Williams het lukken om Danilovic aan de kant te schuiven dan wacht mogelijk een heel bijzonder duel. Ze kan in de tweede ronde namelijk stuiten op Coco Gauff. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld beleefde in 2019 haar doorbraak toen ze als 15-jarige op Wimbledon uitgerekend won van Williams, die vroeger samen met zus Serena één van de voorbeelden van Gauff was.

De Australian Open wordt vanaf 18 januari elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max .

