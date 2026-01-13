Venus Williams blijft op haar 45e nog altijd doorspelen, maar van de topspeelster van vroeger is weinig meer over. De Amerikaanse kon dinsdag namelijk geen einde maken aan haar pijnlijke reeks nederlagen. Wel brak ze een record, maar dat had ze mede te danken aan haar opponente.

Williams begon vorige week in het Nieuw-Zeelandse Auckland al met een nederlaag aan haar 33e jaar als proftennisster en ook in het Australische Hobart ging ze dinsdag onderuit. De Amerikaanse maakte afgelopen zomer na ruim een jaar afwezigheid haar comeback op de tour en won toen direct bij haar rentree. Dat blijkt voorlopig haar enige succesje te zijn, want al haar partijen daarna verloor ze.

De zevenvoudig grandslamkampioene ging in Hobart in de eerste ronde onderuit tegen Tatjana Maria. De 38-jarige Duitse wist vijf keer de servicegame van Williams te pakken en maakte het in twee sets af: 6-4, 6-3. Hoewel Williams alweer haar zesde nederlaag op rij leed, heeft ze wel een record aan het duel overgehouden.

Dat geldt echter ook voor haar tegenstandster, want Williams en Maria speelden de oudste partij ooit sinds de WTA Tour in 1973 werd opgericht. Gezamenlijk zijn ze ruim 74 jaar oud en dat is nooit eerder gebeurd. Voor Maria was het overigens een flink contrast met vorige week toen ze in Brisbane verloor van de 17-jarige Australische Emerson Jones.

Australian Open

Williams mag zich ondanks haar zesde nederlaag op rij toch opmaken voor de 22e deelname aan de Australian Open. De nummer 573 van de wereld kreeg namelijk een wildcard voor het toernooi waar ze twee keer de finale haalde. Williams verloor in 2003 en 2017 de eindstrijd van haar jongere zusje Serena. Het wordt voor de 45-jarige Amerikaanse haar eerste optreden in Melbourne sinds 2021.

