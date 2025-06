Tennislegende Serena Williams is ten einde raad over dochtertje: 'Ze houdt van feesten'

Tennislegende Serena Williams (43) is al een tijdje met pensioen en de Amerikaanse geniet daarvan met haar gezin. De Amerikaanse heeft twee dochters met haar echtgenoot Alexis Ohanian. De kleinste, Adira River (1), geeft haar kopzorgen.

Williams is zeer actief op TikTok, waar ze bijvoorbeeld beelden laat zien van haar trip naar Berlijn. In de Duitse hoofdstad vertelt ze: "We zijn zo moe. We hebben last van een jetlag. En ik doe alles om haar in slaap te krijgen", waarna ze Adira in beeld brengt.

Venus williams

Ze is ten einde raad. "We gaan even wandelen", zegt ze, terwijl op de achterrond te zien is dat het al donker is. "Mijn oudste slapt al", zo verwijst ze naar Olympia van 7 jaar. "Maar deze lijkt op haar tante Vivi", oftewel Serena's oudere zus Venus Williams, ook een tenniskampioene. "Ze houdt ervan om de hele nacht wakker te blijven. Ze houdt van feesten", legt mama Williams uit.

Springen

In een daaropvolgende video volgt ze een van de tips op die ze kreeg van haar kijkers. Het advies was om de kleine flink te laten bewegen, zodat ze vanzelf wel moe wordt. Williams besluit om samen met Adira vanaf een stoeprandje te springen. Terwijl haar dochter hyperactief bezig is, steekt Williams een verhaal af over een eerder bezoek aan Berlijn. Adira is totaal niet geïnteresseerd en jumpt vrolijk door. "Luister je wel naar me?", vraagt Williams zich af.

"Nou, bedankt voor de suggesties", schrijft ze in het bijschrift. "DD kwam eindelijk in slaap."

Catsuit

Momenteel is in Parijs het grandslamtoernooi Roland Garros bezig. Williams won in 2002, 2013 en 2015. In 2018, na de bevalling van haar eerste kind, verscheen ze in Parijs in een zwart catsuite. Haar kleding was geïnspireerd op de koningin van Wakanda, een personage uit de bekende filmreeks Black Panther. Williams voelde zich door het dragen van de catsuit naar eigen zeggen dan ook als een superheld.

Bernard Giudicelli, de toenmalige voorzitter van de Franse tennisbond, sprak zich erover uit in gesprek met het Franse Tennis Magazine. Hij liet weten dat zo'n soort pak voortaan niet meer geaccepteerd zou worden.