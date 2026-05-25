Al na één dag lijkt Roland Garros zijn kookpunt te hebben bereikt. De Franse toptennisser Pierre-Hugues Herbert ging helemaal door het lint tijdens zijn eerste ronde partij die ruim vier uur duurde.

Wedstrijden op Roland Garros kunnen nog weleens tot diep in de nacht duren en al op de eerste dag was het publiek getuige van een bizarre strijd die na middernacht eindigde. Die ging tussen Lorenzo Sonego en thuisspeler Herbert.



De Italiaan zegevierde met 3-2 in sets (7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6, 6-4), maar wat vooral bleef hangen was een bizar incident in de vijfde set. De spanning op de baan bereikte een kookpunt aan het begin van de beslissende set toen de Fransman bij een 1-0 achterstand een breakpoint tegen kreeg.

Woede op de baan

De scheidsrechter daalde van zijn stoel af om de balafdruk te controleren, waarvan Herbert heilig overtuigd was dat deze uit was. Aangezien er op Roland Garros nog steeds geen elektronische systeem is, is de beslissing van de scheidsrechter definitief en hij oordeelde dat de bal goed was.

Dit ontketende enorme woede bij Herbert, die hij niet onder controle kon houden. "Nee! Je kijkt naar de verkeerde afdruk, hij was op de lijn! Nee! Je zult het zelf zien! Kijk me in de ogen. Je zult later zien dat hij uit was. Als je je hierna niet verontschuldigt, zal ik nooit meer een woord met je wisselen! Je kunt het je niet eens voorstellen!", zo schreeuwde de Fransman het uit tegen de umpire.

Dit incident bracht de Fransman volledig uit zijn concentratie, waardoor Sonego direct de cruciale break plaatste. Hoewel de Franse tennisser erin slaagde om kort terug te komen en de break vlak voor het einde te herstellen, pakte Sonego opnieuw de service van zijn rivaal af en verzekerde zich van een plek in de tweede ronde. Daar wacht hem de winnaar van het duel tussen Tommy Paul en Rinky Hijikata.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover