Rafael Jodar is zondag doorgestoten naar de kwartfinale van Roland Garros. De pas 19-jarige Spanjaard won van zijn vijftien jaar oudere landgenoot Pablo Carreño Busta: 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2. Hierdoor blijft een indrukwekkende Spaanse reeks op het Franse toernooi in leven.

Jodar kwam op een 2-0-achterstand in sets tegen Carreño Busta, maar wist mede door een schouderblessure bij zijn tegenstander de partij om te draaien.

Spanje boven?

Jodar is de laatste overgebleven Spanjaard op Roland Garros, dat de laatste twee keer werd gewonnen door Carlos Alcaraz. De beste Spaanse tennisser ontbreekt in Parijs door een blessure. De Spanjaard Rafael Nadal zegevierde tussen 2005 en 2022 veertien keer op Roland Garros.

Jodar maakt dit jaar zijn debuut op Roland Garros als de nummer 29 van de wereld. De Madrileen beleefde in 2026 zijn grote doorbraak op de ATP-Tour door in Marrakesh zijn eerste titel te veroveren en bij de toernooien van Madrid en Rome de laatste acht te halen.

Dertig jaar oude reeks

Door de behaalde kwartfinale blijft een bijzondere reeks in leven. De afgelopen dertig jaar (!) stond er namelijk altijd een Spanjaard bij de laatste acht van Roland Garros. De laatste jaren was dat steevast Carlos Alcaraz en/of Rafael Nadal. Nu is het de beurt aan Jodar.

With Rafael Jodar into the last 8 this year, this extraordinary streak continues:



For the *30th* year in a row (dating back to 1997), there will be a Spanish man in the quarterfinals of Roland-Garros 🤯 — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 31, 2026

Incident met ballenmeisje

Jodar raakte dit toernooi in opspraak na incident met een ballenmeisje. Op socials beschuldigden veel mensen de Spanjaard ervan dat hij een duw uitdeelde aan het meisje en dat zij als gevolg daarvan struikelde.

Een nadere bestudering van het tafereel wijst uit dat hij haar helemaal niet raakte. Ook was zijn handgebaar niet gericht aan het meisje. Hij wierp een object, vermoedelijk een fles, naar zijn team op de tribunes. En hij liep niet op het meisje af, maar wilde de baan even verlaten en moest daarom haar kant uit. Inmiddels heeft Jodar gereageerd op de ophef. Hij ontkent haar te hebben aangeraakt. "Nee, ik zou zoiets nooit doen!", zei hij.

