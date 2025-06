Tennissponsors slaan ex-grandslamwinnares helemaal over: 'Dan doe ik het zelf wel'

Voor de meeste absolute toptennissers staan sponsors in de rij. Maar dat is niet voor iedereen het geval. De Amerikaanse Taylor Townsend won tweemaal een grandslamtoernooi, maar geen enkel sportmerk meldde zich. "Ik neem het nu gewoon in eigen handen."

De Amerikaanse dubbelspeelster schreef in 2024 Wimbledon op haar naam en won eerder dit jaar de Australian Open. Een enorme prestatie die ook een bijbehorende zak prijzengeld met zich meebrengt. Toch lukte het haar niet om een kledingsponsor te vinden voor Roland Garros.

Kledingmerk

Meestal zijn toptennisser hét uithangbord van tennismerken, maar Townsend hebben ze overgeslagen. Samen met haar Tsjechische dubbelpartner Kateřina Siniaková reikte ze tot de kwartfinale van het Franse grandslamtoernooi. Opvallend is dat Townsend een van de weinige tennissers was die in álle onderdelen meespeelde.

In het enkelspel verloor ze in de eerste ronde in een driesetter van de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto. In het gemengd dubbelspel haalde ze donderdagavond zelfs de finale. Genoeg schermtijd voor een mogelijke sponsor, zou je denken. Maar Townsend viel op door op Roland Garros in haar eigen kledingmerk te spelen.

"Weet je, ik heb al zoveel succes gehad, ik heb al zoveel bereikt. Ik ben nummer 2 van de wereld in dubbelspel en ik heb nog steeds geen kledingsponsor. Dus dacht ik: waarom zou ik het niet zelf doen? En dat is nu precies wat ik doe."

'Nog maar het begin'

Op haar witte shirt zijn twee grote zwarte letters T te zien: een referentie naar haar naam Taylor Townsend. "We zijn bezig om mijn eigen spullen te creëren, en het gaat echt heel gaaf worden. Het worden allemaal unieke, eenmalige items. Ik kan niet wachten totdat jullie zien wat eraan komt. Dit is nog maar het begin."

Alles over Roland Garros

