Jelena Ostapenko (28) heeft het US Open in New York met een rotgevoel verlaten. Niet alleen werd de Letse winnares van Roland Garros in 2017 al in de tweede ronde uitgeschakeld, ook spraken diverse collega's op de WTA-tour afkeurend over haar gedrag.

Wat er dan was gebeurd? In haar pot tegen de Amerikaanse Taylor Townsend, de nummer 139 van de wereld, ergerde Ostapenko zich aan haar opponente. Na afloop (Townsend won met 7-5 6-1) was er geen hartelijke begroeting aan het net.

In plaats daarvan vond er een discussie plaats. Later verklaarde Ostapenko via Instagram dat Townsend na een netbal geen excuses had gemaakt. Het is een soort ongeschreven regel om in situaties waarbij je geluk hebt, een verontschuldigend handje op te steken. Dat Townsend het niet deed vond Ostapenko respectloos.

Ongeschoold

"Er zijn regels in tennis die de meeste spelers volgen en dit was de eerste keer dat dit mij gebeurde", ging de Letse verder. "Dat ze in haar thuisland speelt, betekent niet dat ze zich kan gedragen op de manier zoals ze deed", sloot ze af.

Ook schreef ze dat Townsend 'geen klasse' had en kennelijk 'geen opleiding' had genoten. Vooral die commentaren schoten bij velen in het verkeerde keelgat. Townsend is Afro-Amerikaans (ze heeft kortom een donkere huidskleur) en die bevolingsgroep werd (of wordt) regelmatig beledigd door te stellen dat ze zich ongeschoold gedragen.

Weer een berichtje

Ostapenko klom wederom in de digitale pen, want alweer had ze iets recht te zetten. Zelden zal ze zo vaak terug hebben gelikt op een bepaalde wedstrijd, sinds die Roland Garros-finale dan. "Ik wil een paar dingen rechtzetten", schrijft ze.

"Engels is niet mijn eerste taal. ,Dus als ik het woord opleiding gebruik, dan bedoel ik de ongeschreven regels in tennis, de tennisetiquette. Maar ik begrijp dat ik met dat woordt mensen kan hebben geledigd. Ik waardeer de steun die ik krijg in mijn groei als persoon en als tennisspeelster. Doei New York, ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te keren."

