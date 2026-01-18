Aryna Sabalenka is haar jacht op een derde titel in Melbourne begonnen met een overwinning, maar eenvoudig ging het allerminst. De nummer één van de wereld had tijd nodig om op gang te komen, schudde de zenuwen van zich af en plaatste zich uiteindelijk alsnog voor de tweede ronde van de Australian Open.

Onder toeziend oog van tennisiconen Rod Laver en Roger Federer, die aandachtig de wedstrijd volgden vanaf de tribune, begon Sabalenka zichtbaar stroef aan haar openingsduel. Tegen wildcard Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah verloor ze direct haar service en keek ze al snel tegen meerdere breakpunten aan.

Stroef begin voor Aryna Sabalenka

De favoriete oogde onrustig, maakte onnodige fouten en had moeite met de variatie in het spel van haar 20-jarige tegenstandster. Dropshots en tempowisselingen brachten Sabalenka uit balans, wat leidde tot frustratie. Die kwam zelfs tot uiting in een hard geslagen forehand die bij 4-4 het hoofd van Rakotomanga Rajaonah raakte, waarna Sabalenka zich meteen verontschuldigde.

Toch toonde de Wit-Russische haar klasse op het juiste moment. In de slotfase van de eerste set forceerde ze de beslissende break en trok ze met 6-4 aan het langste eind. De opluchting was zichtbaar: een duidelijk vuistje liet zien hoe lastig de openingsfase was geweest.

Boodschap is helder

In de tweede set nam Sabalenka sneller het initiatief. Ze brak direct, liep uit naar een comfortabele voorsprong en gaf haar tegenstandster steeds minder ruimte. Hoewel Rakotomanga Rajaonah nog één keer wist te verrassen met een fraaie winner – waarvoor Sabalenka zelfs applaus had – was het verschil duidelijk. Met 6-1 maakte de nummer één van de wereld een einde aan de wedstrijd.

Sabalenka staat daarmee in de tweede ronde, waarin ze het opneemt tegen Anastasia Pavlyuchenkova of Zhuoxuan Bai. De boodschap na haar eerste optreden is helder: wil ze haar titelambities waarmaken, dan zal het niveau vanaf het begin omhoog moeten.

Roger Federer

De aanwezigheid van Laver en Federer op de tribune zorgde voor mooie momenten na afloop van de wedstrijd. Sabalenka beweerde de twee al snel te hebben opgemerkt en dolgraag een selfie te willen. Bekijk de beelden hieronder:

Simpele zege voor Carlos Alcaraz

Voor de Spanjaard Carlos Alcaraz begon het toernooi een stuk eenvoudiger. De toptennisser rekende zonder veel problemen af met de Australiër Adam Walton. Het werd 3-0 in sets en alleen de tweede set kostte Alcaraz wat moeite: 6-3, 7-6, 6-2.

