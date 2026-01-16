Aryna Sabalenka mag dan niet de titelverdedigster zijn op de Australian Open, maar toch zal niemand eromheen kunnen dat ze in Melbourne de favoriete is om voor de derde keer het toernooi te winnen. Dat vindt ook de Britse ex-toptennisster Laura Robson, maar zij ziet in gesprek met Sportnieuws.nl wel een groot gevaar voor de Belarussische nummer 1 van de wereld.

Sabalenka haalde bij de laatste zes grandslamtoernooien op hardcourt de finale en won er vier van. De Belarussische was in 2023 en 2024 de beste in Australië, maar werd vorig jaar in de eindstrijd na een thriller onttroond door Madison Keys. Sabalenka toonde aan het begin van 2026 haar vorm door het toernooi van Brisbane en reist dus als topfavoriet af naar Melbourne.

Het is de grote vraag wie haar dit jaar kan verslaan en dan schiet er direct een naam te binnen bij Robson: Elena Rybakina. De Kazachse, die in 2022 Wimbledon won, versloeg Sabalenka eind vorig jaar in de eindstrijd van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste speelsters van het jaar. Dat was een enorme opsteker voor Rybakina na een moeizaam seizoen.

“Het was heel indrukwekkend hoe ze daar tegen Sabalenka speelde”, vertelt Robson. “Ik heb haar deze week zien trainen en de manier waarop ze de ballen raakt is echt ongelofelijk. Haar timing is fenomenaal. Zij heeft de kwaliteiten om Sabalenka te verslaan. Als haar service loopt dan is ze soms haast onbespeelbaar dus als iemand het gaat doen, dan zal het Rybakina zijn.”

Speelsters om in de gaten te houden

Robson ziet naast Sabalenka en Rybakina ook nog een outsider voor de titel. “Ik denk dat Belinda Bencic een geweldig toernooi gaat spelen.” De Zwitserse werd in 2021 olympisch kampioene, maar lag er daarna door een zwangerschap een tijd uit. Bencic maakte in het najaar van 2024 haar rentree en liet sindsdien zien dat ze het tennissen niet verleerd is.

De Zwitserse begon ook geweldig aan dit jaar. Ze eindigde met haar land als tweede op de United Cup en won daar negen van haar tien partijen. “Ze is net weer doorgedrongen tot de top-10 en speelt ongelofelijk goed. Ze heeft zoveel vertrouwen en beweegt beter dan ik haar ooit heb zien doen.”

Robson, die ooit de nummer 27 van de wereld was, noemt ook nog twee andere namen om in de gaten te houden. “Elise Mertens en McCartney Kessler. Ze spelen allebei erg constant en hebben veel indruk op me gemaakt. Ik heb het gevoel dat er een verrassende kwartfinalist gaat komen en op de een of andere manier springen zij eruit. Het voelt alsof ze binnenkort iets moois gaan neerzetten.”

