Toptennissers Carlos Alcaraz en Novak Djokovic zijn niet alleen elkaars concurrenten op de baan, maar ook goede vrienden buiten de baan. Er is echter iets opmerkelijks aan de vriendschap tussen de twee tennissers die tot de top tien van de wereld behoren: ze praten niet met elkaar over tennis.

De nummer 2 van de wereld heeft zichzelf verboden om met Djokovic over tennis te praten, zo meldt Daily Express. In aanloop naar het prestigieuze toernooi in Londen trainden de twee wel met elkaar, maar er werd niet over tactieken gesproken.

Nederlandse toptennissers genieten van extra vrije tijd na uitschakeling Wimbledon Tallon Griekspoor en Jesper de Jong benutten hun vrije tijd optimaal na hun uitschakeling bij Wimbledon. Alle Nederlanders op het enkelspel vlogen afgelopen week uit het toernooi, waarna Griekspoor een warme bestemming op zocht en De Jong deelnam aan een tennistoernooitje in Nederland, waar hij op de foto ging met een bekende Nederlander.

'Praat liever over het leven'

"Ik heb zijn wedstrijden bekeken. Ik heb met hem getraind. Ik heb soms ook zijn trainingen bekeken", vertelde Alcaraz. "Maar we hebben het nooit over tennis gehad, over wedstrijden, of wat dan ook. Ik praat liever met hem over andere dingen, over het leven, niet over tennis, eerlijk gezegd."

Novak Djokovic verbreekt record Roger Federer op Wimbledon: 'Heel bijzonder voor mij' Na een moeizame eerste wedstrijd, waarin hij klaagde over maagproblemen, vond toptennisser Novak Djokovic in de tweede ronde van Wimbledon zijn ritme. De zevenvoudig kampioen en finalist van de afgelopen twee jaar gaf Daniel Evans (nummer 154 op de wereldranglijst) geen schijn van kans en won overtuigend met 6-3, 6-2, 6-0. Daarmee pakte Djokovic een record af van Federer.

Genieten

"Maar ik kijk gewoon van buitenaf toe", gaat de nummer 2 van de wereld verder. "Ik praat niet met hem en stel hem geen vragen over tennis. Het gaat er gewoon om dat ik naar zijn wedstrijden kijk, omdat ik het geweldig vind om hem te zien spelen. Ik geniet van de keren dat ik met hem trainde, gewoon om te zien hoe hij beweegt, hoe hij speelt, hoe hij traint. Daar hou ik van."

Toptennisser Jannik Sinner krijgt kritiek bij Wimbledon ondanks ruime zege Jannik Sinner heeft ook de derde ronde van Wimbledon met gemak overleefd. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won 3-0 in sets van Spanjaard Pedro Martínes (6-1 6-3 6-1) op het Centre Court, de hoofdbaan van Wimbledon. Het spel liep enige vertraging op vanwege de regen.

Djokovic jaagt op bijzonder record

Met zijn winst in de tweede ronde van het toernooi, Djokovic een record af van Roger Federer door voor de negentiende keer de derde ronde van Wimbledon te bereiken. Qua titels loopt de Zwitser er nog wel eentje voor. Mocht Djokovic de vierde ronde winnen, dan evenaart hij opnieuw een record van de Zwitser, namelijk het winnen van honderd wedstrijden op Wimbledon.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.