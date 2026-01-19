Coco Gauff werd in 2019 op 15-jarige leeftijd wereldnieuws door tennisicoon Venus Williams op Wimbledon te verslaan. Het was direct duidelijk dat de talentvolle Amerikaanse grote titels zou gaan winnen en dat deed ze de afgelopen jaren ook. Gauff gaat op de Australian Open op jacht naar haar derde grandslamtitel, maar dat doet ze opvallend genoeg niet onder haar echte naam.

Gauff opende haar toernooi in Melbourne met een wedstrijd tegen de Oezbeekse Kamilla Rakhimova en kwam geen moment in de problemen. De nummer 3 van de wereld stapte na precies 100 minuten als winnares van de baan af.

De nog altijd pas 21-jarige Amerikaanse gaat in Melbourne voor haar derde grandslamtoernooi nadat ze in 2023 de US Open won en vorig jaar de beste was op Roland Garros. De naam Coco Gauff zal door al die successen inmiddels bij veel mensen wel een belletje doen rinkelen en dat is opvallend, want dat is helemaal niet de echte naam van de tennisster.

Echte naam Coco Gauff

Gauff kreeg bij haar geboorte op 13 maart 2004 namelijk de naam Cori. De Amerikaanse gebruikt echter al bijna haar hele loopbaan de voornaam Coco en staat zo ook op de deelnemerslijsten van toernooien. Gauff werd op een persconferentie tijdens de US Open gevraagd naar hoe ze aan de bijnaam was gekomen, maar tot een duidelijk antwoord kwam ze niet.

De tennisster legde namelijk uit dat er in haar familie twee verschillende verhalen over rondgaan en daarbij blijken vooral haar vader en tante het met elkaar oneens. "Mijn tante beweert echter dat ze ermee begon, maar mijn vader zegt dat weer dat mensen me 'Co' noemden toen ik jonger was en dat hij me toen maar Coco noemde. Dus ik heb geen idee welk verhaal waar is, maar ze worden allebei erg boos als ik niet allebei de verhalen vertel."

Verwarring

Dat Gauff een andere voornaam heeft dan ze gebruikt, zorgt af en toe wel voor problemen: "Elke keer als ik incheck bij hotels of op het vliegveld... kijken ze naar mijn identiteitsbewijs, en natuurlijk boek je op het vliegveld onder je echte naam, maar soms herkennen ze me en vragen ze: 'Wacht, ben jij Coco?' Dan zeg ik: 'Ja, het is gewoon een bijnaam. Ik ben niet iemand die op haar lijk.' In het hotel gebeurt het soms dat ze zeggen: 'Nou, we hebben uw kamer niet.' Dan zeg ik: 'Die staat vast op Coco, niet op Cori.'"

Hoewel het soms voor problemen zorgt, vindt Gauff haar bijnaam thuis wel handig: "Mijn vader heet Corey en ik denk dat ze niet wilden dat we in de war waren als mijn moeder thuis naar één van ons aan het roepen was."

Tweede ronde

Gauff vervolgt woensdag haar jacht op haar eerste titel in Melbourne. Ze speelt dan in de tweede ronde tegen Olga Danilovic. De Servische versloeg zondag na een knappe comeback veteraan Venus Williams en voorkwam daarmee een nieuwe ontmoeting tussen de twee Amerikaansen. Gauff en Danilovic speelden nooit eerder tegen elkaar.

