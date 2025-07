Belgische toptennisser Zizou Bergs is na zijn uitschakeling in de eerste ronde op Wimbledon een emotioneel wrak. Na zijn partij kreeg hij direct een inzinking. Dat zag ook zijn vader. "De mentale druk en vermoeidheid hebben Zizou parten gespeeld."

De 26-jarige Belg werd maandag in vier sets uitgeschakeld door Lloyd Harris. Het was een slopende strijd met drie tiebreaks. Na afloop werd het Bergs te veel. "Ik heb geen minuut plezier gehad", zei hij. "Alles was k*t. Ik kan me niet inbeelden dat ik me ooit zo slecht zou voelen wanneer ik tennis."

Zijn vader, oud-tennisser Koen Bergs, lichtte de inzinking van zijn zoon toe bij HLN. “De mentale druk en vermoeidheid hebben Zizou parten gespeeld", legt hij uit. "Hij wilde absoluut ver komen. In goede tijden kan hij die druk omzetten in iets positiefs, maar nu lukte dat niet.”

Knokken

Bovendien zaten de omstandigheden niet mee voor Zizou, nummer 50 van de wereld. “Het was bloedheet en in grandslams is de tijd tussen punten korter. Hij kon minder focussen en ademhalingsoefeningen doen. Hij bleef wel knokken, maar kon niet genieten."

Maar volgens Koen gaat de knop snel om bij de 26-jarige. "Het is geanalyseerd en geaccepteerd, ook door Zizou. Nu geeft hij weer een frisse indruk. Hij zal nog met plezier dubbelen.” Op de dubbel volgde donderdag echter een nieuwe teleurstelling. Ook daar werd Bergs met zijn partner Gabriel Diallo direct uitgeschakeld in drie sets.

Mentale coach

Nu is het tijd om weer op te laden voor Bergs. Hij neemt na Wimbledon rust en vakantie. De Belg krijgt ook mentale hulp van Gert-Jan De Muynck. Hij sprak zich uit over de grote mentale uitdaging van tennis. “Een minder moment kan niet iemand anders opvangen”, zegt De Muynck. “Een coach kan niet zoals in basket of voetbal zeggen: ‘We gaan hier even wisselen.’”

“Een foute pass in voetbal betekent niet noodzakelijk een goal tegen. Een fout in het tennis is een punt voor de ander", legt hij uit. "Dat maakt het toch zwaar. Na elke fout heb je ook even tijd om na te denken. En als het niet goed loopt, kan frustratie ervoor zorgen dat je niet de juiste focus hebt.”

Bergs is niet de enige speler op Wimbledon die het mentaal zwaar uit. Ook de Duitse Alexander Zverev was openhartig over zijn geestelijke problemen. Hij overweegt in therapie te gaan na zijn uitschakeling op het grandslamtoernooi.

Alles over Wimbledon

