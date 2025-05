Toptennisser Jannik Sinner grapt over speeldatum: 'Normaal presteer ik dan niet zo best'

Jannik Sinner heeft in de derde ronde van Roland Garros de Tsjech Jiri Lehecka alle hoeken van de tennisbaan laten zien. De Italiaanse nummer één van de wereld verloor bijna geen game: 6-0 6-1 6-2. Toch is hij blij dat hij gisteren niet in actie hoefde te komen

De 23-jarige Italiaan, die in mei terugkeerde na een driemaandelijkse schorsing vanwege dopinggebruik, noemde een opmerkelijke reden waarom hij blij was niet te hoeven spelen op vrijdag. De topfavoriet plaatste zich voor de vierde ronde, waar Andrey Rublev wacht.

"Ik speelde vandaag echt fantastisch", vertelde Sinner tegenover persbureau Reuters. "Hij serveerde goed en durfde risico's te nemen, maar ik ben ontzettend blij met de winst."

'Dan speel ik liever niet'

Sinner was blij dat hij vrijdag geen wedstrijd hoefde te spelen. "Mijn coach was gisteren jarig en normaal presteer ik dan niet zo best. Gelukkig speelde ik niet gisteren", grapte hij.

"Vanochtend zei ik al tegen mijn team dat ik me goed voelde. Tijdens de warming-up voelde ik me top en ik probeerde de baan op te gaan met de juiste focus. Mijn team gaf me de perfecte tactiek. Uiteindelijk is het een combinatie van factoren, maar vooral het plezier op de baan is belangrijk."

Sinner is bezig aan een fantastische reeks op Roland Garros. Hij won het toernooi nog nooit, haalde zelfs nog nooit de finale. Toch liet hij in de eerste rondes zijn absolute topvorm zien. Hij verloor nog geen set. In de eerste ronde werd de Fransman Arthur Rinderknech verslagen, waarop in de tweede ronde opnieuw een Fransman onderuitging.

Sinner was persoonlijk verantwoordelijk voor het afscheid van de 38-jarige Richard Gasquet. Hij won met 6-3 6-0 6-4.

