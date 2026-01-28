Jannik Sinner is overtuigend door naar de halve finale van de Australian Open. Hij won in drie sets van Ben Shelton, de nummer negen van de wereld, in de kwartfinale. Het werd 6-3, 6-3, 6-4.

Het was de allereerste ontmoeting tussen de twee, maar de Amerikaanse Shelton wist dus niet te stunten tegen de Italiaanse nummer twee van de wereld. Sinner neemt het in de halve finale op tegen Novak Djokovic, die woensdag kon profiteren van een blessure bij zijn tegenstander Lorenzo Musetti.

Ook Sinner ging in het toernooi al op omstreden wijze door. In zijn partij tegen Eliot Spizzirri in de derde ronde stond de Italiaan op het punt van opgeven, maar werd hij gered door een regel met betrekking op de weersomstandigheden. Vanwege extreme hitte moest het dak worden gesloten. Dat gaf Sinner de tijd om te herstellen.

In de achtste finale wist hij wel weer overtuigend te winnen en woensdag liet hij zich opnieuw van zijn beste kant zien. "Ik voelde me vandaag beter en fysiek weer wat sterker. Ik ben heel blij dat ik nu weer in de halve finale sta", zei hij na afloop van zijn overwinning op Shelton.

Ontmoeting met Novak Djokovic

"We weten voor welke uitdaging ik nu sta. Ik kijk ernaar uit. Het wordt een mooie wedstrijd", zegt hij over zijn onderonsje met Djokovic. "Voor dit soort partijen sta je 's ochtends op. Ik moet mijn beste spel laten zien om te winnen, maar ongeacht het resultaat kun je ervan leren als speler en als persoon. We mogen blij zijn dat Novak hier is, op zijn leeftijd. Hopelijk wordt het een geweldige strijd."

De andere halve finale gaat ook tussen twee topper. Nummer één van de wereld Carlos Alcaraz neemt het op tegen de Duitse Alexander Zverev, nummer vier van de ranglijst.

