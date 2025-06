Toptennisser Novak Djokovic ziet ex-coach vertrekken naar concurrent: 'Hij twijfelt te veel'

Toptennisser Novak Djokovic heeft zich opmerkelijk uitgelaten over een collega-tennisser. De ex-coach van de Servische nummer 7 van de wereld is een samenwerking aangegaan met Stefanos Tsitsipas. Als een ware coach, ziet Djokovic dat Tsitsipas nog genoeg te leren valt.

De 26-jarige Tsitsipas is bezig aan een duikeling op de ATP-wereldranglijst. De voormalig nummer drie van de wereld staat momenteel op plek 26. Dat de Griek verrassend in de tweede ronde van Roland Garros verloor van Matteo Gigante (ATP-129) helpt niet mee.

Mentaal

Afgelopen week maakte Tsitsipas bekend zijn eigen trainer op straat te zetten en verder te gaan met Goran Ivanisevic. De ex-trainer van Djokovic schreef in 2001 Wimbledon op zijn naam. "Ik weet zeker dat hij iedere speler kan helpen, maar specifiek gezien Stefanos op het mentale gebied", vertelt Djokovic openlijk.

Hoewel de 38-jarige Djokovic geen gravelspecialist is - van alle grandslamtoernooien won hij Roland Garros het minst - is hij het toernooi voortvarend begonnen. Hij verloor nog geen set en staat in de achtste finales tegenover de Brit Cameron Norrie.

Zwakste punt van zijn spel

Tussendoor heeft Djokovic genoeg tips voor Tsitsipas klaarstaan. "Ik zie dat Stefanos nu grotere schommelingen vertoont op dat vlak (mentaal, red.). Hij twijfelt aan zijn spel, dat is zichtbaar. Ik geloof dat Goran hem daarin wat kan begeleiden en zijn aandacht op de juiste dingen kan richten."

"Als we het over Goran Ivanišević hebben, is de service het allerbelangrijkste. Stefanos heeft een goede service, maar er is altijd een element dat beter kan." Toch is er één onderdeel die de Serviër als het zwakst aanwijst bij de Griek.

"En de backhand, we weten allemaal dat dat waarschijnlijk het zwakste punt van zijn spel is. Hoewel Goran zelf met een tweehandige backhand speelde, ben ik er zeker van dat hij een duidelijke visie heeft over wat hij met Stefanos wil doen. Het zal interessant zijn om te zien hoe hun samenwerking zich ontwikkelt."

