Tennisicoon Novak Djokovic laat fans schrikken, maar bereikt toch historische mijlpaal op Roland Garros

Novak Djokovic heeft maar weer eens een historische mijlpaal bereikt. De Servische tennislegende won in de vierde ronde op Roland Garros in drie sets van de Brit Cameron Norrie en boekte daarmee zijn honderdste zege op het grandslamtoernooi in Parijs. De drievoudig kampioen liet zijn fans wel even schrikken, want hij moest tijdens de partij door de fysio behandeld worden aan zijn voet.

Djokovic won alle vijf de eerdere ontmoetingen met Norrie en ook in Parijs had hij weinig moeite met hem. De Serviër, die in 2016, 2021 en 2023 de titel pakte op Roland Garros, stond in een mum van tijd op een 5-2 voorsprong. Op dat moment liet hij zijn fans echter schrikken.

Fysio komt de baan op voor Djokovic

De twee spelers namen plaats op hun bankje voor een korte break, maar bij Djokovic kwam de fysio langs. De Serviër trok zijn rechterschoen uit en vervolgens ging ook zijn sok uit. Hij vroeg de fysio vervolgens om zijn rechtervoet in te tapen. Het is niet duidelijk wat Djokovic precies mankeerde, maar het lijkt allemaal mee te vallen. Hij speelde immers gewoon verder en het zag er ook niet uit alsof hij ergens last van had. Djokovic werd eerder dit toernooi overigens al eens behandeld aan een blaar aan zijn rechtervoet.

De Serviër brak direct na het schrikmoment zijn tegenstander en won daardoor de eerste set tegen Norrie. In de tweede set kwam de Brit een break voor, maar Djokovic herstelde de schade en toen ging het mis bij Norrie. Hij verstapte zich en moest op zijn beurt behandeld worden aan de linkerenkel.

Historische mijlpaal Djokovic

Norrie kon het Djokovic na de behandeling niet meer moeilijk maken en de 24-voudig grandslamkampioen had na ruim twee uur de zege binnen. Daarmee bereikte hij maar weer eens een historische mijlpaal, want het was de honderdste keer dat hij een partij op Roland Garros won. Opvallend genoeg bereikte hij dat aantal nog niet op de andere grote toernooien, terwijl hij die allemaal vaker op zijn naam schreef.

Djokovic moet nog wel even aan de bak om het record te breken, want dat staat op naam van niemand minder dan Rafael Nadal. De Spanjaard, die Roland Garros veertien keer won, stapte maar liefst 112 keer als winnaar van de baan bij het grandslamtoernooi.

Honderdste titel

Djokovic lijkt de laatste tijd iets met het getal 100 te hebben, want onlangs pakte hij ook al zijn honderdste titel. Dat deed hij de week voor Roland Garros in het Zwitserse Genève. Daar versloeg hij in de halve finales overigens Norrie.

Clash met Alexander Zverev

Djokovic gaat het in de kwartfinales opnemen tegen Alexander Zverev. De Duitser stond maandag met 6-4, 3-0 voor tegen Tallon Griekspoor toen de Nederlander plotseling moest opgeven met een buikspierblessure. Griekspoor, die de eerste Nederlandse man in de vierde ronde in Parijs sinds 2003 was, liet na afloop weten dat hij de kwetsuur in de warming-up had opgelopen.

