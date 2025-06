Toptennisser Novak Djokovic verrast fan met persoonlijk gebaar na historische overwinning op Roland Garros

Novak Djokovic zorgde niet alleen op de baan voor spektakel tijdens Roland Garros, maar ook daarbuiten wist de Servische tennislegende te verrassen. Na zijn overtuigende zege op Cameron Norrie in de achtste finales trok Djokovic de aandacht met een warm gebaar richting een trouwe fan.

Tijdens zijn partij tegen Norrie in de achtste finales van Roland Garros kende Djokovic een sterke start, ondanks een klein hapermoment toen hij behandeld moest worden aan zijn voet. De Serviër herpakte zich snel en domineerde de wedstrijd op kenmerkende wijze. Met een overtuigende overwinning in straight sets zette hij een belangrijke stap richting de titel en bereikte hij een bijzondere mijlpaal: zijn honderdste zege op het prestigieuze Parijse graveltoernooi.

Warm gebaar van Novak Djokovic

Direct na de partij maakte Djokovic een bijzonder gebaar naar een Argentijnse supporter die hem al een eerder was opgevallen. "Ik gaf mijn handdoek aan een Argentijnse man die me al in Genève aanmoedigde. Ik had hem daar een of twee keer eerder gezien", herinnert de Serviër nog van zijn voorbereidingstoernooi in Zwitserland.

"Hij steunde me hartstochtelijk en moedigde me bij elk punt aan, zowel in het Spaans als met een shirt van mij en Messi met nummer 10," vertelt Djokovic, die hem dankzij dat shirt meteen herkende. "Na Genève had ik hem al bedankt, maar ik had niet verwacht dat hij hier zou zijn. Toch is hij bij elke wedstrijd aanwezig." De Serviër vervolgt: "We hebben een goede band. Daarom gaf ik hem mijn handdoek en zal ik hem er nog meer geven, zolang hij maar voor overwinningen blijft zorgen."

GOAT recognizes GOAT 🐐🇷🇸🇦🇷



Djokovic swapped his towel for a custom Messi Argentina Shirt - with both their faces and the word “GOATS” front and center.



Iconic crossover 🏆🎾⚽️🔥



(📹 @tntsports) pic.twitter.com/DjX8GEQc6A — DAZN Football (@DAZNFootball) June 3, 2025

Titanenstrijd in kwartfinales

In de kwartfinales wacht Djokovic met Alexander Zverev een uitdagende tegenstander. Zverev drong door nadat Tallon Griekspoor zich vanwege een buikspierblessure moest terugtrekken. Recent maakte Zverev ook indruk buiten de baan door zich te laten zien met de Champions League-trofee van PSG-speler Ousmane Dembélé, wat Djokovic niet onopgemerkt liet.

De twee hebben een lange geschiedenis met dertien eerdere ontmoetingen, waarin Djokovic met 8-5 leidt. Djokovic, die onlangs zijn honderdste overwinning op Roland Garros behaalde, jaagt op zijn 25ste grandslamtitel om alleen recordhouder te worden. Zverev daarentegen staat nog te wachten op zijn eerste grandslamzege, ondanks drie finales, waaronder vorig jaar in Parijs. Deze clash belooft dan ook een spannende strijd te worden.

Alles over Roland Garros

