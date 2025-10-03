De tenniskalender zit propvol, het ene toernooi is nog niet af of het volgende is al begonnen. Toch is het de Canadese toptennisser Felix Auger-Aliassime gelukt om tussen de bedrijven door even te trouwen.

Midden september zeiden Felix Auger-Aliassime (de nummer 13 van de ATP-ranking) en Nina Ghaibi ja tegen elkaar in Marrakesh, Marokko. Een honeymoon zat er nog niet in voor het koppeltje. De tennisser moest zijn biezen snel inpakken om af te reizen naar China. Daar vindt het masterstoernooi te Shanghai plaats. De 25-jarige speler won nog nooit een masterstoernooi, wel stond hij in 2024 in de eindstrijd van het Madrid Open.

Huwelijksreis

Ghaibi is met hem meegegaan naar China. Volgens Express grappen de twee dat deze reis dan maar hun alternatieve huwelijksreis is. Zaterdag speelt Auger-Aliassime zijn eerste partij, tegen Aljenandro Tabilo. "We zijn nu hier samen en misschien kunnen we later dit jaar een echte huwelijksreis plannen", aldus de speler. "Maar nu moet ik toernooien spelen, het is tijd voor mijn werk. Toch hebben we het uitstekend naar onze zin samen."

Trouwpak passen

De Canadees deed het prima bij het US Open, waar hij de laatste acht bereikte. Bij het interview op de baan na de gewonnen pot in de vierde ronde ging het daarover "Je gaat binnenkort trouwen. Je speelt hier tennis, waardoor je de voorbereidingen daarvoor even links moet laten liggen. Wel heb je gezegd, dat je een afspraak hebt om een trouwpak te passen, één dag na de finale in het enkelspel. Dus je denkt dat je kans maakt op de titel?", aldus de interviewer.

Uiteindelijk werd het toernooi gewonnen door Carlos Alcaraz, die in de finale Jannik Sinner aan de kant zette. Voor FAA was het dus mogelijk om zijn afspraakje na te komen wat betreft het trouwpak. Félix Auger-Aliassime maakte hun verloving bekend op 29 november 2024 via sociale media met het bericht “Couldn’t have dreamt of a better forever (Ik kon niet dromen van een betere 'voor-altijd', red.)”. Nina Ghaibi is een amazone, geboren in de Verenigde Staten, met Kroatische nationaliteit en Marokkaanse roots via haar vader. Het stel heeft sinds maart 2019 een relatie en verscheen samen op het Met Gala en in de Netflix-tennisdocuserie Break Point.