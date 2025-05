Toptennisser vergeet rekeningen te betalen en moet boeten: 'Ze pakken mijn schatje af'

Topsporters zijn ook maar mensen die weleens dingen vergeten. Toptennisser Tommy Paul (28), de nummer twaalf van de wereld, bewijst die stelling. De Amerikaan vergat zijn rekeningen te betalen en dat kwam hem duur te staan.

De in Florida geboren Paul, in 2023 halvefinalist bij het Australian Open, heeft in zijn loopbaan dik tien miljoen euro bij elkaar gemept aan prijzengeld. Afgelopen week voegde hij nog eens 291.000 euro aan dat totaal toe, door bij het masterstoernooi op gravel te Rome de halve finale te bereiken. Daarin verloor hij van Jannik Sinner.

Stressvolle week

"Het is een geweldige week op de tennisbaan, tot nu toe", zei Paul na zijn kwartfinale.

"Ik voel me elke wedstrijd weer iets beter. Maar buiten de baan was het nogal een stressvolle week. Mijn truck is namelijk in beslag genomen. Ik heb een paar betalingen niet gedaan. Daarom namen ze mijn truck mee vanuit mijn huis. Ik ben hier in Rome aan het strijden om mijn truck terug te krijgen. Iedereen die mij kent, weet dat die truck mijn schatje is."

PLEASE tommy paul is really hurt about his baby truck 😭😭😭 https://t.co/q3s6CAs3TN pic.twitter.com/zFAoydOyCA — aniuska (@anallinaresg) May 15, 2025

Paul lijkt die strijd om zijn Ford F-150 te gaan winnen. Hij heeft duizend dollar aan de autoriteiten betaald, waarna de truck weer naar zijn huis is gebracht. "Ik ben erg blij dat mijn truck terug is", zei hij. "Ik moest hier een paar wedstrijden winnen om die afbetalingen te doen."

Gravel

Voor Amerikaanse tennissers is winnen op gravel zeker niet vanzelfsprekend. De grootste gravelspelers in de tennisgeschiedenis waren toch vooral Europeanen. Paul heeft nu wel tweemaal op rij de halve finale in Rome bereikt en is daarmee de eerste Amerikaan die dat presteert sinds Peter Sampras, in 1993 en 1994.

Paus Leo

De finale in Rome gaat tussen Sinner en Carlos Alcaraz. Paus Leo XIV heeft Sinner, de Italiaanse nummer één van de wereld, ontvangen. Dat heeft het persbureau van het Vaticaan woensdag bekendgemaakt. "De passie van de paus voor tennis is algemeen bekend", meldde de directeur van de persdienst van het Vaticaan. De ouders van Sinner en de voorzitter van de Italiaanse tennisbond, Angelo Binaghi, waren aanwezig.

De eerste Amerikaanse paus werd afgelopen maandag tijdens een audiëntie voor de internationale pers door een journalist gevraagd om deel te nemen aan een liefdadigheidstoernooi. "Zeker", antwoordde de paus. "Ik doe wel mee met Agassi, zolang het maar niet Sinner is", verwees hij met een grap naar de naam van de Italiaanse tennisser, die in het Engels 'zondaar' betekent.