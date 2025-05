Befaamde honkbalclub maakt fout bij eerbetoon aan nieuwe paus Leo XIV

Het schijnt zo te zijn dat de nieuwe paus, Leo XIV, fan is van de Amerikaanse honkbalclub Chicago White Sox. Leo is geboren in Chicago, in de staat Illnois. De club vindt zijn liefde prachtig, maar maakte bij een eerbetoon aan de paus wel een foutje.

Nadat er in Vaticaanstad zwarte rook verscheen en 'habemus papam' werd geroepen. deelde honkbalteam Chicago Cubs trots mee dat de nieuwe paus fan zou zijn van het MLB-team. Maar niets blijkt minder waar.

Zijn broer vertelde aan WGN News dat Leo "nooit, nooit een Cubs-fan" is geweest. De paus schijnt "altijd voor de White Sox te zijn geweest". Hun moeder was volgens zijn broer een Cubs-fan en hun vader een Cardinals-fan.

Chicago White sox

Chicago White Sox speelde vrijdag tegen Miami Marlins en nam die gelegenheid te baat om op het videoscherm te verwijzen naar de bedoeming van Leo, geboren als Robert Francis Prevost. Het scherm op Rate Field vertoonde na het afspelen van het Amerikaanse volkslied een foto van paus Leo. Er stond bij: "White Sox geeft trots zijn felicitaties aan de paus uit de South Side. Hij is de 268e paus van de Katholieke Kerk."

En in dat laatste schuilt het foutje: Leo is niet de 268e paus, maar de 267e. Op social media leidde de fout tot hoon en spot, al konden sommigen er ook wel de humor van in zien. Zo werd met ironie gesteld dat de honkbalclub misschien van mening was dat de verbanning van paus Liberius, 2000 jaar geleden, onrechtmatig was en dat die daarom moet worden meegeteld op het pauzenlijstje.

Paus in het publiek

Ook was een van de fans van White Sox naar het stadion gekomen in het kostuum van de paus. Op de mijter stond het befaamde logo van de club.

Foto: Getty Images

Tennis

Het is bekend dat de nieuwe paus in ieder geval één sport heeft beoefend. Hij blijkt een liefde voor tennis te hebben. "Ik beschouw mezelf als een tennisliefhebber, een amateurspeler, en ik ben een grote fan van Carlos Alcaraz. Sinds ik Peru heb verlaten, heb ik weinig kans gehad om te spelen, dus ik kijk ernaar uit om terug de baan op te stappen", zei hij in een eerder interview.

