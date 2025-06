Toptennisster blikt vooruit op bijzondere ontmoeting op Roland Garros: 'Ik haat haar'

Daria Kasatkina heeft zich op Roland Garros knap geplaatst voor de vierde ronde. De Russische tennisster, die inmiddels onder de Australische vlag speelt, neemt het nu op tegen een wel héél bekende tegenstander: Mirra Andreeva. Hoe Kasatkina naar die ontmoeting kijkt? Dat maakt ze kort en krachtig duidelijk: "Ik haat haar."

De uitspraak kwam na afloop van haar overwinning op Markéta Vondrousová, de Tsjechische nummer 6 van de wereld. Toen Kasatkina hoorde wie haar volgende opponent zou zijn, volgde haar opvallende uitspraak. Maar wie dacht dat er sprake was van echte rivaliteit, zit ernaast. Kasatkina en Andreeva zijn juist goed bevriend en hun onderlinge communicatie zit vol sarcasme en grappen.

Kasatkina en Andreeva mogen dan tegenover elkaar staan in de vierde ronde, buiten de baan zijn ze juist goed bevriend. De twee brengen geregeld tijd met elkaar door tijdens toernooien en Andreeva duikt regelmatig op in Kasatkina haar vlog, waarin ze haar leven op tour deelt met haar vriendin, topkunstschaatsster Natalia Zabiiako. Hun vriendschap is hecht, met veel ruimte voor cynische grappen en onderlinge plagerijen.

Topfavoriete naar kwartfinale Roland Garros: nummer één van de wereld bereikt knappe mijlpaal Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Dat deed de nummer één van de wereld door in twee sets af te rekenen met Amanda Anisimova: 7-5, 6-3. De Belarussische bereikt door de zege een knappe mijlpaal.

'Het was verschrikkelijk'

Zo had de 18-jarige Andreeva onlangs in een interview gezegd dat Kasatkina’s interviewskills in haar vlog 'nog wel wat oefening konden gebruiken'. "Ik had gelijk. Ik haat haar", vertelde Kasatkina met een knipoog. "Nou, zij is niet degene die erover moet praten, want ze had de mogelijkheid om spelers te interviewen in onze vlog over Rome, dus ze pakte de camera en ging met iemand in het restaurant praten. Het was verschrikkelijk, oké."

"Bovendien was haar camerawerk ook niet best, dus ze moet het echt nog leren", vervolgde Kasatkina over de vlogovername van Andreeva. "Ik dacht: oké, ze heeft zelfs een camera gekocht, en nu probeert ze ineens zelf iets te filmen."

Gevaar dreigt voor toptennisser Novak Djokovic op Roland Garros: mogelijk geheimen gelekt door ex-coach Novak Djokovic neemt het maandag op tegen Cameron Norrie in de vierde ronde van Roland Garros. De laatstgenoemde is erop gebrand om te winnen, en gaat daarom mogelijk hulp proberen in te schakelen van een oude bekende van de Serviër.

Kasatkina klaar voor gevecht tegen goede vriendin

Toch is het straks op de baan weer serieus. Kasatkina weet precies wat haar te wachten staat. "Mirra geeft niks cadeau. Voor elk punt moet je vechten alsof je leven ervan afhangt. Maar ik ben er klaar voor, dáár train ik voor", blikt de 28-jarige vooruit op het treffen met haar jongere vriendin.

Eerder stonden ze al eens tegenover elkaar in de finale van het Ningbo Open. Kasatkina won die partij, waarna Andreeva in tranen uitbarstte. Kasatkina snelde direct naar haar toe om haar te troosten. Een moment dat veel zegt over hun band. Zondag treffen ze elkaar opnieuw. Vriendschap of niet, er is maar één doel: de kwartfinale halen.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.