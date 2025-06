Toptennisster Aryna Sabalenka maakt einde aan ongekende winstreeks van titelhoudster op Roland Garros

Alle tennisfans keken reikhalzend uit naar de clash tussen nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka en titelhoudster Iga Swiatek op Roland Garros en de beide wereldtoppers stelden lange tijd niet teleur. Ze waren twee sets aan elkaar gewaagd, maar in de beslissende set maakte Sabalenka gehakt van de Poolse: 7-6, 4-6, 6-0. Swiatek zag daardoor een einde komen aan een ongekende winstreeks op Roland Garros.

Sabalenka en Swiatek zijn zonder enige twjifel de twee beste speelsters van de afgelopen jaren, maar op de een of andere manier kwamen ze elkaar in 2022 op de US Open voor de laatste keer tegen op een grandslamtoernooi. In Parijs was het donderdag eindelijk weer zo ver en een favoriet was er vooraf maar moeilijk aan te wijzen.

Stunt-tennisster deelt opvallend detail: Loïs Boisson neemt drastische maatregelen op Roland Garros Tennisster Loïs Boisson is de grote verrassing van Roland Garros. Ze staat voor het eerst op een grandslamtoernooi en wil bij haar debuut niets aan het toeval overlaten. De Franse onthult dat ze drastische maatregelen heeft genomen in haar team.

De Belarussische staat ver bovenaan op de wereldranglijst, maar Roland Garros is het domein van de Poolse. Swiatek won vier van de laatste vijf edities van het toernooi, waaronder de afgelopen drie, en was al 26 wedstrijden op Roland Garros ongeslagen. De Poolse is echter bezig aan een minder jaar en dat werd in de openingsfase duidelijk.

Sabalenka overleeft inzinking

Swiatek had totaal geen antwoord op de keiharde klappen van Sabalenka en kwam in een mum van tijd met 3-0 achter. Ze leek te moeten vrezen voor een oorwassing, maar wist vanaf dat moment meer vat te krijgen op het powertennis van de Belarussische. Sabalenka heeft in het verleden wel vaker een inzinking gehad op de tennisbaan en het leek opnieuw die kant op te gaan.

'Wapen' toptennisster Aryna Sabalenka zorgt voor woede op Roland Garros: 'De regels moeten veranderen' Toptennissters Aryna Sabalenka en Qinwen Zheng vochten dinsdag opnieuw een zinderend duel uit, dit keer in de kwartfinales van Roland Garros. Ditmaal was de Belarussische de sterkste, al had de nummer zeven van de wereld daar wel wat over te zeggen.

Ze hielp Swiatek met een dubbele fout langszij en tierde er vervolgens volledig op los tegen haar spelersbox. Waar de nummer 1 van de wereld vroeger dan volledig uit het veld geslagen was, wist ze deze keer toch nog het tij te keren. Ze haalde de tiebreak en was daarin oppermachtig.

Partij gaat als een nachtkaars uit

Beide vrouwen leken in Parijs lange tijd vergeten te zijn hoe ze moesten serveren, want in de eerste zestien games vielen er liefst elf breaks. Het leverde Swiatek ondanks de verloren eerste set wel een 2-1 voorsprong in het tweede bedrijf op. Vanaf dat moment vielen er plotseling zeven games op rij geen breaks meer en dus bracht Swiatek de kraker weer in balans.

Met dit bedrag per dag moeten toptennissers overnachtingen en eten regelen op Roland Garros Roland Garros is één van de vier Grand Slams van het jaar en betaalt dus flink prijzengeld uit aan de deelnemende tennissers. Maar daar bovenop krijgen alle toppers ook nog een bedrag per dag voor overnachtingen en eten. Een probleem: dat bedrag krijgen tennissers voor zichzelf én voor hun coaches en staf. Hier moeten ze het mee doen.

De viervoudig kampioene leek de overhand te hebben, maar uitgerekend Sabalenka wist in de derde set als eerste toe te slaan. De Belarussische was heer en meester, terwijl er bij Swiatek niets meer lukte. Sabalenka verloor geen game meer en en bezorgde Swiatek haar eerste nederlaag op Roland Garros sinds 2021. De nummer 1 van de wereld mag zich voor de eerste keer op gaan maken voor een finale in Parijs.

Finale tegen topspeelster of grote sensatie

In de eindstrijd neemt Sabalenka het zaterdag op tegen de winnares van de partij tussen Coco Gauff, de nummer 2 van de wereld, en tennissensatie Loïs Boisson. De Amerikaanse verloor in 2022 al eens de finale van Swiatek, terwijl de Franse nummer 361 van de wereld in Parijs haar debuut maakt op een grandslamtoernooi.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.