De schrik zat er zondag goed in op de Australian Open. Tijdens het duel tussen Ekaterina Alexandrova en Zeynep Sonmez in de eerste ronde kreeg de wedstrijd op een van de buitenbanen plots een zorgwekkende wending. Het duel werd zelfs tijdelijk gestaakt.

Sonmez leek op weg naar een verrassing toen ze tegen Alexandrova met een set en een break voorsprong leidde. De als elfde geplaatste Russische schakelde echter een tandje bij, brak twee keer op rij en kreeg daarmee de kans om voor de set te serveren. Het ging mis bij een 5-3 stand, toen aan de zijkant van de 1573 Arena een ballenmeisje onwel werd en de wedstrijd plots werd stilgelegd.

Ballenmeisje onwel

Beide speelsters reageerden direct geschrokken en liepen naar de zijkant van de baan, terwijl ook baanmedewerkers snel te hulp schoten. Sonmez snelde naar het meisje toe om te kijken hoe het met haar ging. De scheidsrechter riep medische assistentie in en maakte bekend dat het duel voorlopig werd onderbroken. Op de tribunes sloeg de sfeer om en keek het publiek muisstil toe.

Het welzijn van het ballenmeisje stond vanzelfsprekend voorop. Tegelijkertijd kwam de onderbreking sportief gezien op een ongelukkig moment voor Alexandrova, die op dat moment onder druk stond op haar eigen service. De hervatting liet enige tijd op zich wachten.

Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ pic.twitter.com/iHnX2TDaZ7 — TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

Sonmez blijft koel

Na de komst van medische hulpverleners kwam het ballenmeisje weer overeind en kon zij, onder luid applaus van het publiek, de baan verlaten. Pas daarna werd het spel hervat en kon het publiek opgelucht ademhalen. De pauze leek in eerste instantie in het voordeel te werken van Sonmez. Direct na de hervatting brak zij Alexandrova, tot luid enthousiasme van de Turkse fans in de 1573 Arena. De Russin sloeg echter terug en wist de tweede set alsnog met 6-4 naar zich toe te trekken, waardoor een beslissende derde set nodig was.

In die derde set nam Alexandrova opnieuw een vroege voorsprong met een break, maar Sonmez bleef rustig en gaf niet op. Op de belangrijke momenten was zij constanter en doortastender, wat haar uiteindelijk de winst opleverde: 7-5, 4-6, 6-4. Daarmee zorgde de Turkse speelster voor een verrassende overwinning.

Zware omstandigheden in Melbourne

Het incident paste in een dag waarop de omstandigheden in Melbourne zwaar waren. Met temperaturen rond de 28 graden hadden niet alleen de spelers het zichtbaar lastig, maar werd ook op andere banen medische hulp ingeroepen. Zo liet de Canadese qualifier Liam Draxl zich tijdens zijn partij tegen Damir Dzumhur meerdere keren medisch controleren. Het onderstreepte hoe belastend de omstandigheden op de Australian Open kunnen zijn voor iedereen die op en rond de baan actief is.

