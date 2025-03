Toptennisster verzweeg ernstige ziekte tot na brons op Olympische Spelen: 'Dit was beangstigend'

Gabriela Dabrowski (32) is een van de beste dubbelspeelsters in de tenniswereld. De Canadese won het US Open in 2023. Dat was tevens het jaar waarin haar carrière plots aan een zijden draadje hing.

De voormalig nummer 3 van de dubbelranking voor vrouwen voelde in 2023 een bultje bij haar borst. Ze besloot naar een dokter te gaan en die vertelde haar dat het 'niets' is.

Toch was ze er niet gerust op. Ze besprak haar nare gevoel ook met de tennisbond WTA en Hologic, producent van medische technologie. Ze adviseerden haar om elders een second opinion te halen. En het werd des te zorgwekkender toen Dabrowski tijdens trainingen merkte dat het steeds lastiger werd om bij de service een bal omhoog te werpen. Haar coach moest dat voor haar doen.

Kanker

Ze bleek borstkanker te hebben. "Het ging er heel snel heel slecht uitzien", vertelde ze aan CNN.

"Maar uiteindelijk kwam er telkens goed nieuws over de omvang van de tumor. Ik bleek geen chemotherapie nodig te hebben, ook was er geen spreiding richting mijn lymfekleuren. Ik dacht toen: oké, dit was beangstigend, maar ik ben heel blij dat ik dit snel heb aangepakt, nu het nog in een vroeg stadium zat."

Olympische Spelen

Bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs behaalden zij en Felix Auger-Aliassime brons bij het gemengd dubbel. namens Canada. Pas daarna maakte ze haar medische situatie openbaar. Ook roept ze vrouwen op om zichzelf regelmatig te laten controleren.

"Laat alles zo snel mogelijk checken", zegt ze. "Als je er vroeg bij bent, dan kan je het aanpakken. Bij borstkanker is er een kans op overleven van 99 procent."

Spelen

"In het begin wist ik niet zeker hoe mijn toekomst eruit zou zien. Niet alleen wat betreft tennis, maar wat betreft mijn hele leven. Ik wist niet of ik weer zou kunnen spelen, en wannneer, en hoeveel. Zou ik minder toernooien af kunnen gaan? En wat zou dat voor gevolgen hebben voor mijn ranking en financiele situatie?"

"Anderhalf maand later had ik veel antwoorden op die vragen. En toen voelde ik het jeuken om terug te keren op de baan."