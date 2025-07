Liudmila Samsonova heeft met haar strategie voor verbijstering gezorgd op Wimbledon. Zo reageerde haar tegenstander Iga Swiatek voorafgaand aan hun kwartfinale verbaasd op de vreemde tactiek.

Swiatek evenaarde haar beste resultaat op Wimbledon door voor de tweede keer de kwartfinales te bereiken. Ze won overtuigend met 6-4, 6-1 van Clara Tauson. Aan de andere kant won Samsonova in de achtste finale van Jessica Bouzas Maneiro met 7-5, 7-5. Tijdens haar persconferentie na de wedstrijd deed Samsonova een opmerkelijk verzoek aan de journalisten: ze wilde niet dat de naam van haar kwartfinale‑tegenstander werd onthuld.

Ze legde uit dat dit haar hielp om niet te veel na te denken en zei dat ze pas de avond voor de wedstrijd zou horen tegen wie ze speelde. “Het helpt me mentaal. Niet te vroeg over de wedstrijd nadenken, want dan ga ik overdenken", zo legde Samsonova uit. “Dat doe ik al een paar jaar."

Verbaasd

Swiatek reageerde tijdens een persconferentie duidelijk verbaasd op de tactiek. "Maar ze weet niet dat ze tegen mij speelt? Ik snap het, maar we hebben niet zóveel wedstrijden meer dat je het niet weet, denk ik. In kwartfinales zijn er niet zóveel opties."

De Poolse grapte vervolgens dat ze het Samsonova zelf maar moest vertellen. "Op een gegeven moment moet ze het toch weten, want ze moet zich voorbereiden. Ik zal het haar vertellen."

Voordeel

Swiatek treed in ieder geval met een groot psychologisch voordeel aan in de kwartfinale. De twee speelden namelijk al vier keer eerder tegen elkaar, en de Poolse won ze allemaal. Hun laatste ontmoeting was bij de US Open in 2024. Toen was Swiatek te sterk met 6-4, 6-1.

