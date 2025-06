Topvoetballer showt waardevolle trofee op Roland Garros, maar laat hem achter op gevaarlijke plek

Tennistoernooi Roland Garros heeft maandagmiddag een trotse Ousmane Dembélé verwelkomd. De Franse topvoetballer liet het publiek in Parijs de Champions Leaguebeker zien. Voor het eerst in de clubgeschiedenis won Paris Saint-Germain de hoofdprijs in het Europese clubvoetbal.

Parijs stond zaterdagavond ondersteboven. De Franse topclub won de Champions Leaguefinale in München door Inter te verslaan met liefst 5-0. Dembélé maakte geen doelpunt in de finale, maar werd alsnog tot speler van het toernooi uitgeroepen. Trots mocht de de 28-jarige Fransman de beker met de grote oren aan zijn thuispubliek laten zien op Roland Garros.

Onder een luid applaus van het tennispubliek strak hij de trofee nogmaals in de lucht. PSG-president Nasser Al-Khelaifi keek vanuit het publiek toe hoe Dembélé met een grote glimlach op zijn gezicht werd toegezongen.

Dembélé toont de Champions Leaguebeker aan het publiek:

Beelden: Eurosport/HBO Max

Gevaarlijke plek

De 53-voudig Frans international, die als groot kanshebber wordt gezien voor de Ballon d'or voor beste voetballer van het jaar, liet de beker achter op een prominente plek. Bij de partij tussen Novak Djokovic en Cameron Norrie was de CL-beker - voor even - te zien op een centrale plek in het publiek. Net boven Djokovic was de beker te zien, met president Al-Khelaifi aanwezig als persoonlijke beveiliger.

Het was niet de meest veilige plek voor de beker, aangezien een hoge stuit van een tennisbal voor problemen kon zorgen. Dat gebeurde gelukkig niet, maar was waarschijnlijk wel de reden dat de beker al snel weer verdween op de achtergrond.

Novak Djokovic en de Champions Leaguebeker:

Beelden: Eurosport/HBO Max

Rauw randje

De winst van PSG zorgde tegelijkertijd voor rellen in Parijs. Er vielen twee doden: een 17-jarige jongen in Dax werd neergestoken en een jonge vrouw in Parijs kwam om het leven bij een aanrijding. Meer dan 550 mensen werden gearresteerd.

De rellen zorgden ervoor dat Djokovic pas laat zijn bed in kon. "Er was serieus overleg met de beveiliging of we niet beter konden overnachten bij Roland Garros," vertelde hij. "Uiteindelijk kwamen we rond 1 uur ’s nachts terug in het hotel. Het was een heel avontuur."

