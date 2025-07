De tenniswereld is geschokt door het tragische nieuws dat de veelbelovende Indiase tennisster Radhika Yadav door haar eigen vader is doodgeschoten. De 25-jarige uit India, die zowel nationaal als internationaal aan toernooien deelnam, kwam om het leven na een conflict met haar familie over haar werk en persoonlijke keuzes.

Radhika had al meer dan een jaar niet meer aan wedstrijden deelgenomen, maar was actief betrokken bij het runnen van een eigen tennisacademie. Volgens de politie was haar vader, Deepak Yadav, al geruime tijd boos omdat hij door de lokale gemeenschap werd bekritiseerd vanwege het inkomen van zijn dochter.

"Hij was verontrust door hun opmerkingen, ze zeiden dat het huis op haar geld draait en dat hij te afhankelijk van haar is", verklaarde een politiewoordvoerder. Ondanks zijn herhaalde verzoeken om te stoppen met de tennisacademie, hield Radhika voet bij stuk. "Hij kon het niet meer aan", klinkt de verklaring.

Spanningen binnen gezin lopen op

Daarnaast was Deepak mogelijk ook geïrriteerd over Radhika’s activiteiten op sociale media, waaronder het plaatsen van korte video’s op Instagram. Hoewel dit niet officieel door de politie is bevestigd, lijkt dit de spanningen binnen het gezin verder te hebben aangewakkerd.

Op de fatale dag vond de tragedie plaats in het ouderlijk huis van de familie in Gurugram, waar volgens verklaringen geen andere familieleden aanwezig waren. Radhika werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna aan haar verwondingen. Haar vader bekende de daad tegenover de politie.

Tenniswereld rouwt om talentvolle Radhika Yadav

De tenniswereld is geschokt en vol verdriet door het nieuws. Velen herinneren zich Radhika als een gedreven en veelbelovend talent dat met haar tennisacademie een belangrijke bijdrage leverde aan de sport. Vrienden, collega’s en fans betuigen hun medeleven aan de familie en benadrukken haar invloed als sporter en mentor binnen de Indiase tennisgemeenschap en daarbuiten.

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de precieze omstandigheden rond de schietpartij en de onderliggende familieconflicten. In de tussentijd roept het drama op tot meer aandacht voor het mentale welzijn en persoonlijke spanningen die sporters kunnen ervaren, vooral in landen waar familie en culturele verwachtingen zwaar wegen.