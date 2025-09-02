Het gaat er deze weken bij vlagen behoorlijk onvriendelijk aan toe op de US Open. Tijdens de laatste Grand Slam van het jaar in New York hebben verschillende spelers en speelsters het met elkaar aan de stok gekregen. Niet alle tennisliefhebbers hebben daar begrip voor.

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Naomi van As en Ellen Hoog bespreken in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast een voorval in de tweede ronde van de US Open. Daarin ging het mis tussen Jelena Ostapenko en Taylor Townsend.

'Handje omhoog'

"Townsend slaat op een gegeven moment een netballetje", vertelt Van As. "En dat is natuurlijk een heel zuur punt om te maken. Dan is het een soort van ongeschreven regel in het tennis dat je dan eventjes je excuus maakt met een handje omhoog. En dat zie je natuurlijk ook heel vaak. Maar dat deed zij niet."

"Vervolgens is die wedstrijd afgelopen en ze begroeten elkaar bij het net. En Ostapenko, die vindt daar wat van, dus die zegt daar wat over. Maar die is natuurlijk hartstikke gefrustreerd dat ze verloren heeft en dat ze gewoon uit het toernooi ligt. En het werd best wel een discussie. Dat ging best wel lang door. Maar moet je dan zo je punt willen maken?" “Ook nog op social media, daarna”, weet Hoog. Van As: “Ja, helemaal een statement maken en reageren."

Frustratie

Van As: "Moet je daar dan zo'n punt van maken, dat zij haar excuus niet heeft aangeboden?” “Nee”, is Hoog duidelijk. “Het is inderdaad, wat je zegt, etiquette om even je handje in de lucht te steken. Er zijn echt genoeg tennissers die dat ook niet altijd doen."

"Taylor Townsend, die is ook wel…", stelt Hoog over een incident van net voor het onderlinge duel. "Dan mogen ze vijf minuten op de baan inspelen. En dan is de bedoeling dat je gewoon vanaf achterlijn naar achterlijn naar elkaar overspeelt. Zij gingen al aan het net staan. Dus dat was denk ik al de eerste frustratie voor Ostapenko."

Van As: “Het is toch een beetje een mental game.” Hoog: “Ja, maar dat is ook een beetje etiquette. Dan speel je gewoon van achterlijn naar achterlijn. In het tennis heb je natuurlijk heel veel van die regels. Maar dat is een beetje wat je dan doet. Zij ging al aan het net staan, dus dat is al een beetje irritant.”

'Als racistisch opgevat'

“Maar goed, om er zo over los te gaan, dat zij niet haar handje in de lucht doet...", gaat Hoog verder. "En daarna op social media nog helemaal losgaan. Zij kreeg daarna ook wel weer heel veel kritiek, want ze had dus ook gezegd dat Townsend niet zo educated was."

"Dat werd door best wel veel mensen als racistisch opgevat. Dus heel lang verhaal. Uiteindelijk gaf ze aan op social media van, weet je, Engels is niet mijn native taal. Ik bedoelde daar niets racistisch mee, maar ik bedoelde er vooral mee dat ze op dat moment gewoon netjes, als een goed opgevoed persoon, haar excuses had moeten aanbieden.”

“Ze had het over de tennisetiquettes", stelt Hoog. "En niet per se over wat er dan allemaal in het verleden is gebeurd. Dat was bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Ik geloof dat wel echt. Ik denk echt dat zij geen racistisch bedoelingen heeft gehad. Het is gewoon wel een beetje een gekkie, die Ostapenko. Ze doet over heel veel dingen moeilijk. Het is niet het raarste wat ze gezegd heeft. Dus ja, maak je níet zo druk.”

Van As: “Dat zo’n netballetje zoveel ophef veroorzaakt… En de reactie en de frustratie.” Hoog: “Inderdaad, wat jij ook zegt. Die heeft de tweede wedstrijd verloren van de toernooi. Ze ligt eruit.

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters en vriendinnen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag de week door voor Sportnieuws.nl. Dit keer bespreken ze onder meer de Grand Prix van Zandvoort, de relletjes op de US Open en natuurlijk het laatste voetbalnieuws. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de verslaving van Erben Wennemars. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.