'De slechtste dubbele fout in de geschiedenis': tennisster kan eigen ogen ook niet geloven

Met onder meer Roland Garros op haar erelijst blijkt dat ze toch echt wel een balletje kan slaan, maar wat Jelena Ostapenko op Eastbourne presteerde, dat zie je toch niet vaak in het professionele tennis.

Ostapenko moest tegen Katie Boulter bij een 5-3 achterstand in de eerste set en 40-40 een tweede service slaan en dat ging helemaal mis. Terwijl de Britse aan de linkerkant van de baan klaar stond voor de return, gooide de Letse op. Het welbekende geluid van een bal tegen een racket volgde, maar zelfs de meest doorgewinterde tennisfan zal zich daarna even in de ogen hebben gewreven.

De bal ging namelijk niet naar links, maar naar rechts. En niet zo'n beetje ook. De eerste stuit kwam pas in de tramrails die alleen gebruikt wordt voor het dubbelspel. "Ow", was de eerste droge reactie van de commentator, om daarna een lach niet meer te kunnen onderdrukken. De 27-jarige Ostapenko leek het ook niet helemaal te snappen en sloeg haar hand voor haar mond.

Op sociale media vinden de beelden uiteraard gretig aftrek en het algemene idee is dat dit toch wel de slechtste dubbele fout ooit moet zijn geweest. Ostapenko kwam de tegenvaller ook niet meer te boven en verloor het duel bij de laatste zestien in Eastborn in twee sets (4-6, 5-7) van haar Britse tegenstander.

Ostapenko hitting perhaps the worst double fault of all time



It didn’t even make it into the *wrong* service box pic.twitter.com/sNUUskk4rD — Danny (@Emmagoatcanu) June 26, 2024

Ostapenko is momenteel de nummer dertien van de wereld en won in 2017 Roland Garros. In haar loopbaan sloeg ze al zo'n 15 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar.