Goran Ivanisevic, voormalig toptennisser en coach van Stefanos Tsitsipas, heeft zich opvallend uitgesproken over de harde wereld waarin hij zich bevindt. Volgens de Kroaat kampen enorm veel spelers met mentale problemen.

Dat vindt Ivanisevic dan ook het moeilijkste aan zijn vak. In een interview met Clay Magazine wordt hij gevraagd naar het leukste en het minst leuke aan zijn werk als coach. "Je kunt genieten als hard werken loont. En als je met een speler op een lijn zit, als er vertouwen is", antwoordt hij. "Het is makkelijker omdat ik zelf ook professioneel getennist heb." De 53-jarige won zelf Wimbledon in 2001.

"Het moeilijkste is omgaan met mentale problemen", vervolgt Ivanisevic. Die de tenniswereld 'een gekkkenhuis' noemt. Het is dan ook een individuele en mentale sport. "Als coach moet je ook psycholoog zijn. Het gaat niet om forehands en backhands, het gaat om je hoofd."

"Iedereen weet hoe die een bal moet slaan", aldus de trainer. "Maar het verschil is de mentale kracht." Veel tennissers hebben moeite met die druk. "Als ik met spelers praat kom ik erachter dat iedereen antidepressiva slikt. Zverev voelt zich ook heel slecht."

Daarmee verwijst de voormalig nummer twee van de wereld naar de woorden van de Duitser Alexander Zverev na zijn uitschakeling op Wimbeldon. Hij zat er helemaal doorheen en overwoog professionele hulp te gaan zoeken.

Druk

"Ik weet niet waarom ze zoveel druk op zichzelf leggen", aldus Ivanisevic. "Misschien komt het door verwachtingen van buitenaf. Dat kunnen ze niet aan. Zverev is goed, maar hij kan geen Grand Slam winnen. Eerst had het de Grote Drie (Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic, red.) voor zich en nu Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Dat leidt tot frustratie."

Maar Zverev is dus niet de enige die problemen heeft. "Het hoort bij deze sport. Als je het niet aankunt, zul je niet slagen. Tennis is allesbehalve makkelijk. Het is zwaar. Niemand kan voor je invallen, zoals bij voetbal."

