De Britse tennisster Tara Moore is voor vier jaar geschorst, ondanks dat ze eerder vrijgesproken werd van een positieve dopingtest. In een aangrijpende verklaring uit Moore haar frustratie over het anti-dopingsysteem, dat volgens haar faalt en onschuldige sporters onterecht straft. Haar carrière hangt nu aan een zijden draadje, terwijl zij vecht tegen de zware straf en de impact ervan op haar leven.

Moore testte in april 2022 positief op de anabole steroïden nandrolon en boldenon tijdens een toernooi in Bogota, Colombia. Dit zijn verboden prestatiebevorderende middelen die de aanmaak van spierweefsel versnellen en het herstel verbeteren. Aanvankelijk werd de 33-jarige Britse na een langdurige juridische strijd vrijgesproken, omdat vastgesteld werd dat de stoffen waarschijnlijk afkomstig waren van besmet vlees dat ze had gegeten.

Zware klap voor Moore na vernietigende uitspraak

Deze voorlopige overwinning bood hoop op een terugkeer in het professionele circuit, maar die hoop werd recent de bodem ingeslagen. Het Internationale Tennis Integriteitsagentschap (ITIA) ging in beroep bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS), dat de eerdere uitspraak vernietigde. Volgens het CAS had Moore niet kunnen aantonen dat de concentraties nandrolon in haar test overeenkwamen met de inname van besmet vlees.

De schorsing van vier jaar gaat nu direct in, maar wordt wel verminderd met de 19 maanden die Moore al onder voorlopige schorsing stond. Dat betekent dat ze pas begin 2028 weer mag deelnemen aan officiële tenniswedstrijden, daarmee lijkt het einde van haar carrière ineens nabij.

'Het anti-dopingsysteem is kapot'

In een hartverscheurende verklaring laat Moore haar emoties en frustraties de vrije loop. Ze beschrijft de uitputtende strijd om haar onschuld te bewijzen, een proces dat haar 'in duizend stukjes heeft gebroken'. Ze benadrukt hoe het systeem faalt door onschuldige sporters te belasten, terwijl organisaties en mensen aan de macht volgens haar nalaten om rechtvaardig te handelen.

"Onschuldig zijn en dat moeten bewijzen is een ongelooflijk slopende beproeving. Zelfs als je weet dat je onschuldig bent, word je behandeld als schuldig en moet je vechten tegen partijen met veel meer middelen", klinkt Moore. "Mijn leven, zoals ik het kende, is me afgenomen. Het anti-dopingsysteem is kapot. Ik ben het bewijs. We moeten het repareren, niet voor mij, want voor mij is het te laat, maar voor toekomstige spelers die in deze ongelukkige situatie terechtkomen."

Eerdere dopinggevallen

Ook andere grote namen in het tennis zijn recent betrokken geweest bij dopingzaken, waaronder Wimbledon-kampioenen Jannik Sinner en Iga Swiatek. Hoewel zij kortdurende schorsingen kregen opgelegd, staan die in schril contrast met de zware straf die Moore nu heeft ontvangen.

Sinner en Swiatek wisten hun korte onderbreking snel achter zich te laten en stonden alweer bovenaan het podium met hun indrukwekkende Wimbledon-overwinningen. Met de daarbij behorende prijzengelden verdienden zij miljoenen euro’s, al ging een aanzienlijk deel hiervan op aan belastingen. Zo hielden zij na aftrek van belastingen nog zo’n 2,2 miljoen euro over, waarvan Swiatek in Polen nog een deel aan de fiscus moet afstaan.