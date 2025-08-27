Hij is dé publiekslieveling in New York, maar dat hij nu ook tot de rijkste tennissers ter wereld behoort, had Frances Tiafoe nooit verwacht. Zijn plek in de prestigieuze Forbes-lijst, waarin jaarlijks de best betaalde spelers van de sport worden gerangschikt, kwam voor hemzelf als een complete verrassing.

Na zijn eerste partij op de US Open in New York sprak de Amerikaan open over dat nieuws. "Ik was er behoorlijk door geschokt, want ik ken de lijst: het zijn allemaal Grand Slam-kampioenen", zei hij vol ongeloof. "Dat ik ertussen sta is een bewijs, man. Ik ben echt gezegend en bevoorrecht."

'Partners investeren in de persoon, niet alleen de atleet'

Volgens Forbes verdiende Tiafoe het afgelopen jaar omgerekend ruim 15 miljoen dollar (ongeveer 14 miljoen euro). Opvallend: slechts een klein deel daarvan kwam van prijzengeld. Het grootste gedeelte, zo’n 12 miljoen dollar, vloeide binnen via sponsordeals en commerciële activiteiten.

Tiafoe liet vorig jaar Nike achter zich en tekende bij Lululemon, waarmee hij een opvallende kledingdeal sloot. "Ik heb het gevoel dat veel van mijn partners meer in mij als persoon investeren dan in de atleet", legde hij uit. "Dat betekent veel voor me, meer dan het geld."

De indrukwekkende reis van Tiafoe

Zijn verbazing is ook te verklaren door zijn achtergrond. Tiafoe groeide op in bescheiden omstandigheden: zijn vader werkte als onderhoudsman bij een tenniscentrum in Maryland. Daar sloeg Frances zijn eerste ballen tegen een muur en kreeg hij later samen met zijn broer Franklin de kans om gratis te trainen.

Vanuit die basis werkte hij zich op naar de wereldtop. Inmiddels stond hij al in de top 10 van de ATP-ranking, won hij drie titels op alle ondergronden en bereikte hij twee keer de halve finale van de US Open.

Gulle gever én publiekslieveling in New York

Dat Tiafoe zijn miljoenen niet alleen voor zichzelf houdt, liet hij onlangs nog zien. Met zijn stichting verraste hij de Amerikaanse student Russell Lokko met een cheque van 30.000 dollar om een studieschuld af te lossen. "Dit is waar het allemaal om draait. Niets beter dan vooruit te betalen", aldus Tiafoe, die benadrukte dat hij zelf als zoon van immigranten weet hoe zwaar het kan zijn.

Sportief begon de US Open ook naar wens voor Tiafoe. In de openingsronde rekende hij in drie sets af met de Japanner Yoshihito Nishioka. In de tweede ronde wacht hem een landgenoot: de 21-jarige Alex Damm, die dankzij een wildcard in het hoofdtoernooi staat. Voor Tiafoe een kans om zijn sterke start door te trekken én zijn status als publiekslieveling in New York opnieuw waar te maken.

