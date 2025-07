De Tour de France is al zwaarder dan veel van de eerste weken van de afgelopen edities, maar wordt de komende dagen nóg zwaarder. Terwijl de renners maandag voor de tiende opeenvolgende dag op de fiets moeten stappen, kijken de renners al met vrees uit naar de dagen na de rustdag van dinsdag. Er kwam namelijk een zorgwekkend bericht voorbij.

Frankrijk is een van de populairste vakantielanden en dat blijkt weer gegrond: het weer in de regio waar de renners de komende dagen rondrijden trekt aan en bereikt volgens Weeronline tropische omstandigheden. De loodzware bergetappe van maandag - de eerste van deze Ronde van Frankrijk - verloopt nog 'redelijk te doen', met temperaturen 'tussen de 24 en 28 graden. Op het hoogste punt, bij de Col de la Croix op 1401 meter hoogte, is het met 21 à 22 graden iets minder warm. Aan het einde van de etappe is een enkele bui niet geheel uitgesloten, maar de kans dat het droog blijft is groter', schrijft de weersite.

'Flink zweten'

Maar na de rustdag van dinsdag 15 juli wordt het pas écht uitdagend. 'Op woensdag staat er een vlakke ronde-etappe op het programma, die in en rond Toulouse wordt verreden. Woensdag blijft het in Toulouse en omgeving droog en is het veelal zonovergoten. Zowel voor de toeschouwers als voor de renners wordt het flink zweten, want het wordt tropisch warm met temperaturen ruim boven de 30 graden. Daarbij waait er een meestal matige wind uit het noordwesten.'

'Belooft een hete editie te worden'

Wie denkt dat de bergetappe van donderdag koeltjes verloopt vanwege de hoogte waarop wordt gereden, komt bedrogen uit. 'Dat belooft een hete editie te worden. Bij de start in Auch ligt de temperatuur tussen de 31 en 34 graden. Het is daarbij droog en zonovergoten. Ook tijdens de race blijft het tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Alleen op de delen van het parcours die boven de 1000 meter liggen is het niet tropisch warm, maar zelfs daar blijft het zomers warm. De finish ligt op 1520 meter hoogte in Hautacam, waar het aan het eind van de middag zo’n 25 graden is. Er staat maar weinig wind.'

Alles over Tour de France 2025

