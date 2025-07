Mathieu van der Poel was wéér onderwerp van gesprek in de Tour de France. Niet voor het eerst ging hij in de aanval, maar opnieuw was het net niet genoeg voor de overwinning. Van der Poel werd derde, maar pakte wel wat punten voor de groene trui. In de strijd om het geel worden donderdag veel verschuivingen verwacht. Check hieronder alle klassementen van de Tour de France 2025.

De Ronde van Frankrijk kent sinds de start op 5 juli al veel wisselingen in de truiendragers. Mathieu van der Poel was één van de renners die daarvoor zorgde. Hij nam de gele trui op de tweede dag over van ploeggenoot Jasper Philipsen, verloor hem drie dagen later aan Tadej Pogacar, pakte de trui voor één dag weer terug, maar moest het gele tricot in de zevende etappe definitief afstaan.

Dat leek het startschot voor een strijd tussen de klassementsrenners, maar in de laatste etappe voor de eerste rustdag besloot Pogacar dat een aanvaller de trui wel weer mocht hebben. Ben Healy, die normaal gesproken in het hooggebergte niet mee kan doen, kreeg minuten cadeau en pakte leiding over van de Sloveense toprenner. De Ier startte woensdag dus in de gele trui. Die hield hij, na een enigszins chaotische etappe. Van der Poel werd derde, maar sprokkelde wel wat puntjes voor de groene trui, al is dat volgens hem geen doel.

Favorieten

Pogacar won vorig jaar met overmacht de Tour de France. Dat was alweer zijn derde eindzege en hij is ook dit jaar de topfavoriet. Uiteraard doen ook Jonas Vingegaard (winnaar van de Tour in 2022 en 2023) en Remco Evenepoel mee. Zij eindigden vorig jaar als tweede en derde en zijn de belangrijkste uitdagers van de Sloveen. Al bleek de Deen van Visma | Lease a Bike behoorlijk zwak in de tijdrit en leverde hij al snel veel tijd in op Pogi. Vanaf donderdag 17 juli krijgt hij in de zware bergetappes kans op revanche.

De Tour duurt tot en met zondag 27 juli. De finish is dan in Parijs. Hieronder vind je tot die tijd alle uitslagen, zowel van het algemeen klassement en de rituitslag, als ook de strijd om de bergtrui (bolletjes), de groene sprinttrui, de witte jongerentrui en het ploegenklassement.

Standen Tour de France 2025

