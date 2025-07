De nummer 3 van de Tour de France is afgestapt. Topwielrenner Remco Evenepoel onderging een lijdensweg in de loodzware veertiende etappe en kneep uiteindelijk in de remmen op de iconische Col du Tourmalet.

Donderdag waren de eerste scheurtjes zichtbaar bij Evenepoel. De Belgische wereldkampioen tijdrijden loste al vroeg in de rit naar de Hautacamp. Evenepoel fietste nog wel in eigen tempo naar boven en beperkte daarmee de schade enigszins. De nummer 3 van het algemeen klassement zakte echter vrijdag door het ijs in zijn favoriete discipline.

In de tijdrit op de flanken van de Peyragudes worstelde Evenepoel met zichzelf en zijn tijdritfiets. Het was zelfs zo erg dat Jonas Vingegaard, die twee minuten later startte, hem net voor de finishlijn inhaalde.

Einde voor Remco Evenepoel

Een dag later verscheen Evenepoel nog aan de start, wetende dat er een loodzware etappe op het programma stond. Het peloton moest over de Tourmalet, de Aspin en Peyresourde, en de finish lag op Luchon-SuperBagnères. Op de eerste beklimming van de dag zakte Evenepoel echter al door het ijs en koos hij voor zijn eigen tempo, terwijl zijn teamgenoten nergens te bekennen waren om hem te ondersteunen.

🚴🇫🇷 | Het is definitief klaar voor Remco Evenepoel: de witte trui stapt uit de Tour. Vorig jaar op het podium, nu geen basis na een valpartij in de winter. ❌❌ #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Maofmr7hBZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 19, 2025

Na veel overleg met zijn ploegleider besloot hij zo'n acht kilometer voor de top van de Tourmalet af te stappen. Even daarvoor maakte hij een jonge fan nog gelukkig door zijn bidon af te geven. Op het moment dat Evenepoel in de remmen kneep, lag hij al dik achter op de groep met geletruidrager Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. In tranen stapte hij in de ploegleiderswagen. De Duitser Florian Lipowitz rijdt nu virtueel in het wit.

Door het afstappen kregen oud-Tourwinnaars Lance Armstrong en Bradley Wiggins gelijk:

Meerdere uitvallers

Evenepoel was niet de enige Belg die afstapte in de veertiende etappe. Dat deed ook zijn landgenoot Steff Cras. Daarnaast viel Mattias Skjelmose, de Deense wielrenner van Lidl-Trek, enorm hard. Hij kon uiteindelijk niet verder.

Gebrekkige voorbereiding

Evenepoel eindigde in de Tour van vorig jaar als derde. Door een trainingsongeluk in december kende de olympisch kampioen van Parijs 2024 een moeizaam voorjaar. In het Critérium du Dauphiné won hij weliswaar een tijdrit, maar had hij het de laatste ritten al moeilijk. Ook in de Tour won hij een individuele tijdrit op een vlak parcours.

