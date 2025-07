De renners van Movistar kwamen maandag met een opvallend detail naar de start van de derde etappe van de Tour de France. De acht toprenners, onder wie klassementsman Enric Mas, hadden allemaal een rode sjaal om hun nek geknoopt. De reden is best wel feestelijk.

Spanje is een religieus land, met veel tradities en heiligen. Elke regio in Spanje heeft ook nog eens zijn eigen feesten. Een van de grootste 'heiligenfeesten' van het jaar is dat van San Fermín. In de regio Pamplona is het dan een week lang een groot feest. De speciale dag begon eigenlijk zondag 6 juli al om 12.00 uur, maar toen waren de renners al onderweg voor hun tweede etappe en konden ze de traditie niet helemaal volgen.

Lugubere oorsprong

De feesten van San Fermín worden namelijk afgetrapt met het afsteken van een vuurpijl. Vanaf dan hullen alle mensen zich in speciale kledij: een wit shirt en een rode sjaal. Een minimalistische outfit, om ervoor te zorgen dat iedereen erbij kan horen en mee kan doen. De rode sjaal heeft volgens de overlevering een lugubere oorsprong. De heilige Fermín werd in de derde eeuw onthoofd in de Franse stad Amiens en het rood van de sjaal zou het bloed van de heilige symboliseren.

Sjaal moet een week om blijven

De rode sjaal mag pas weer af bij de sluitingsceremonie op 14 juli, maar de Spaanse Tour-renners van Movistar zullen het vooral symbolisch dragen, om de band van de ploeg met de regio te benadrukken. Iedereen in de ploeg deed er aan mee. Movistar is met Mas, Castrillo Zapater, Garcia Cortina en Romeo Abad sterk vertegenwoordigd door Spanjaarden. Maar ook de Oostenrijker Mühlberger, de Portugees Nelson Oliveira, de Amerikaan Barta en de Colombiaan Einer Rubio droegen voor de start een rood sjaaltje.

