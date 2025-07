De derde etappe van de Tour de France kende de nodige opvallende momenten. Jasper Philipsen moest de ronde verlaten na een afgrijselijke val en de ploeg van Tadej Pogacar zorgde voor opzien met een bijzondere tactiek. De laatste kilometers werden ontsierd door twee vreselijke valpartijen. Uiteindelijk won de Belg Tim Merlier met miniem verschil.

Lange tijd was de koers bijzonder saai te noemen. Er mochten geen renners weg uit het peloton, waardoor de etappe nagenoeg de hele tijd in één groep gereden wordt. Het leverde op voorhand een interessante tussensprint op, maar daar ging het vreselijk mis.

Zware val ploeggenoot Mathieu van der Poel

Van der Poel zag een paar meter voor zich zijn ploeggenoot Jasper Philipsen zich mengen in de tussensprint. Hij kwam door Bryan Coquard hard ten val en moest met een op het oog zware blessure opgeven in de Tour. Een drama voor Van der Poel en co, die de dragen van de groene sprinterstrui en de winnaar van de eerste etappe zag uitvallen.

Drama Mathieu van der Poel in Tour de France: geletruidrager ziet goede vriend vreselijk hard vallen Een vreselijke val in de derde etappe van de Tour de France heeft voor opschudding gezorgd. Tijdens de tussensprint voor punten om de groene trui ging het helemaal mis bij Jasper Philipsen. De ploeggenoot van Alpecin-Deceuninck kwam vlak voor de ogen van Mathieu van der Poel vreselijk hard ten val.

Tussendoor sprong Tim Wellens van UAE Emirates weg (de ploeg van Tadej Pogacar). Hij nam de bolletjestrui daarmee over van de Sloveen over, maar dat bleek ook precies de bedoeling.

Tadej Pogacar ziet ploeggenoot belangrijke prijs afpakken in Tour de France, maar dat is precies de bedoeling Een opvallend moment in de slotfase van de derde Tour de France-etappe. Tadej Pogacar is de drager van de bolletjestrui als beste klimmer na twee etappes, maar zag een ploeggenoot van hem aanvallen om die trui van hem af te pakken. Dat lijkt oncollegiaal, maar is een bewuste keuze.

Weer een valpartij met grote namen

De etappe naar Duinkerke, een Frans stadje aan de grens bij België, was nagenoeg volledig vlak. Zonder Philipsen denderde het peloton na een wandeletappe richting de finishplaats. Een paar kilometer daarvoor vielen er echter nog een hoop renners, waaronder de rappe Jordi Meeus. Ook Remco Evenepoel kwam ten val. Ook ging het in de laatste meters nog een keer mis.

Daardoor waren er ook veel andere renners kansloos om een rol in de finale te spelen. Uiteindelijk werd het een zenuwslopende sprint tussen Tim Merlier en Jonathan Milan. De Belg Merlier bleek nipt te snelste

Dit is waarom bijzondere trui van Mathieu van der Poel in Tour de France geel van kleur is Mathieu van der Poel won zondag op fabelachtige wijze de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Net als in 2021 mag hij na zijn ritzege de gele trui dragen, omdat hij in het algemeen klassement op de eerste plaats staat. Maar waarom is die leiderstrui eigenlijk geel van kleur?

Extraatje voor Mathieu van der Poel

Voor Van der Poel was er op een vervelende dag nog wat goed nieuws. Hij rijdt dus in het geel en die trui behield hij in de derde etappe. Daardoor strijkt Van der Poel ook nog wat extra prijzengeld op.

Topwielrenner Mathieu van der Poel casht enorm geldbedrag met ploeg na zege in Tour de France De ploeg van topwielrenner Mathieu van der Poel is op een fantastische manier begonnen aan de Tour de France. Alpecin–Deceuninck pakte met Jasper Philipsen de eerste etappe (en het geel) en een dag later deed Van der Poel exact hetzelfde. Dat levert naast eeuwige roem, behoorlijk wat centen op.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.