De eerste trui in de Tour de France 2025 is alvast verdeeld. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Sterker nog, de Fransman Benjamin Thomas heeft er een valpartij voor over om de bergtrui te pakken in etappe één.

De Tour de France is van start gegaan in het Franse Nice. Voor het eerst sinds 2021 start de grootste wielerronde van de wereld weer in Frankrijk. Naast de gele trui liggen er in de eerste etappe ook andere truien klaar.

Bergtrui op het spel

Met drie heuveltjes van de vierde categorie wordt ook de eerste drager van de bergtrui bepaald. Reden genoeg voor een vijftal vluchters om direct het peloton uit te sprinten. De 29-jarige Thomas, renner van Cofidis, pakte het allereerste bergpunt van de Tour 2025.

De eerste etappe van de Tour is vermakelijk, want er staat een harde zijwind. Renners in het peloton worden nerveus als de groep uitgerekt wordt vanwege de welbekende waaiers. Nadat vluchters Thomas en Mattéo Vercher (TotalEnergies) opgeslokt worden door het peloton, snellen ze er direct weer vandoor. Want de bergtrui stond nog op het spel.

Harde crash

Op het toppunt van het tweede colletje ging het mis. Vercher leek naar de bergpunt te sprinten, maar stopte op enkele meters afstand van de finishlijn met trappen. Daardoor stoomde Thomas, olympisch kampioen in het baanwielrennen - door en was hij tóch sneller dan zijn landgenoot.

Dat ging niet zonder slag of stoot, want hij stuitte op de kasseien net de verkeerde kant op. De renner van Cofidis kwam met zijn voorwiel in de fiets van Thomas en dus kwamen de koplopers op een knullige manier hard ten val op het Franse steen. Vercher kon het niet geloven, maar Thomas pakte met nog één colletje gaan toch echt de bergtrui.

