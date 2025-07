Een ongelukkig momentje voor een wielrenner uit de Tour de France: Michael Woods (38) dook maandag op het laatste moment een camper in voor een welbekend 'Tom Dumoulin-momentje'.

Oftewel: Woods moest poepen. De renner van Israel-Premier Tech zat bij de tiende etappe mee in de kopgroep. De Canadees gaf zelf aan een 'Dumoulin-momentje' te hebben gehad op zijn eigen site. "Ik probeerde te blijven ademen en door te fietsen, maar ik besefte opeens dat ik mijn eigen Dumoulin-moment aan het beleven was."

"Maar 'een nummer twee' langs de kant van de weg tijdens de Tour is niet echt mogelijk. Er zijn te veel mensen. Zelfs plassen is al een uitdaging." Dumoulin deed dat destijds - in 2017 bij de Giro d'Italia - wel langs de weg. De Nederlander droeg destijds de roze trui, verloor die rit twee minuten op zijn concurrentie, maar won de Ronde van Italië alsnog.

'Ik wil mijn excuses aanbieden'

"Ik dacht bij mezelf: ga ik nu echt in mijn broek poepen? Maar toen kwam ik tot het heldere besef dat campers toiletten hebben. En in de Tour staan meer campers dan op het festival Burning Man. Ik reed naar een camper en schreeuwde in het Frans: toilette, toilette, toilette!"

Woods moet ook toegeven dat zijn ontlasting niet al te smakelijk was. "Ik wil de aardige, stomverbaasde man bedanken. Tegelijkertijd wil ik mijn diepe excuses aanbieden voor de staat waarin ik zijn toilet heb achtergelaten. Laten we zeggen dat 120 gram koolhydraten per uur - en dat vier uur op rij - niet prettig het lichaam verlaat."

Hard gelachen

Hij zat redelijk lang in de camper, besefte Woods op dat moment. Toen hij weer op de fiets stapte, werd hij opgepikt door Julian Alaphilippe. "Ik zei tegen hem dat ik geen idee had of we voor of achter het peloton zaten. Ik legde uit waarom en we konden er allebei hard om lachen."

