Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. Hij pakt daarmee ook direct het geel. Zijn vader Adrie keek trots toe... vanaf zijn iPad. "Het is fantastisch."

De 30-jarige renner van Alpecin–Deceuninck versloeg in de lastige etappe Tadej Pogacar en rijdt in de derde etappe in de gele trui. Vader Adrie keek vanaf het parkeerterrein op een iPad toe. "YES!", riep hij uit toen hij zijn zoon zag winnen.

"Ik heb de laatste kilometer gekeken, de rest wou ik gewoon niet zien", vertelde hij aan VTM. De 66-jarige ex-wielrenner is een VIP-chauffeur voor de ploeg van zijn zoon.

Fantastische start aan Tour

Van der Poel is geweldig begonnen aan de Tour de France. In de openingsrit speelde hij een belangrijke rol in de sprinterstrein van ploeggenoot Jasper Philipsen. Hij pakte de etappe en de gele trui. "Gisteren is er gigantisch veel weggenomen door de ploeg en Jasper. De teleurstelling zou groot geweest zijn als hij niet had gewonnen", is Adrie eerlijk.

"Mathieu kennende moet hij zich goed gevoeld hebben. Als je derde of vierde gaat zitten, moet je afwachten en dan kun je zelf niet reageren. Nu kon hij dat wel, dus dat is fantastisch."

Van der Poel evenaart vader

Als Adrie gevraagd wordt of de Tour nu al geslaagd is, denkt hij direct weer aan 'zijn' ploeg. "Als je hem helemaal wilt doen slagen, dan moet ook Kaden Groves een ritje winnen. Maar je moet deze momenten koesteren, zeg ik altijd."

Adrie en Mathieu van der Poel zijn de enige vader en zoon in de geschiedenis van de Tour de France die beiden de gele trui droegen. Van der Poel senior won in 1987 en 1988 een etappe. Mathieu heeft zijn vader sinds vandaag geëvenaard.

