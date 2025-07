Mathieu van der Poel heroverde donderdag de gele trui op Tadej Pogacar en daar was niet alleen hij, maar ook zijn vriendin Roxanne Bertels erg blij mee. Zij kwam dan ook met een bos bloemen uitgereikt door een speciaal iemand bij de streep en via Instagram deelde ze een eerbetoon aan de opa van de Nederlander.

Van der Poel zat donderdag in de ontsnapping, maar moest uiteindelijk lossen in de groep met renners die een gooi deden naar ritwinst. De Nederlander vocht voor elke seconde die hij waard was en had maar één doel: de gele trui heroveren. Uiteindelijk werd het ook een kwestie van seconden, want toen Van der Poel al binnen was, ging het peloton nog even sprinten. De Nederlander kon opgelucht ademhalen, want met één seconde verschil wist hij alsnog de trui te heroveren.

Roxanne Bertels

Na het behalen van zijn doel stond bij de streep zijn vriendin Roxanne Bertels Van der Poel natuurlijk op te wachten om hem te feliciteren. En ze was niet alleen. Op haar Instagram-story is te zien dat de bloemen voor Van der Poel werden gegeven door Billie-Lou, het dochtertje van vriendin Katrijn Boome en Jonas Rickaert, ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. De twee stonden aan de streep te wachten tot Van der Poel en Rickaert binnen waren.

i billie lou story

Rickaert liet zich deze Tour ook al van een iets andere kant zien dan dat zijn dochtertje waarschijnlijk van hem gewend zal zijn. De Belgische knecht van onder andere Van der Poel en Jasper Philipsen maakte mee hoe laatstgenoemde hard ten val kwam in etappe drie en daardoor moest opgeven. Rickaert ging tijdens de rit nog verhaal halen bij de, volgens hem, veroorzaker van de crash Bryan Coquard.

De twee kregen wat woorden tijdens de rit en de Fransman zei dat hij er niets aan kon doen dat hij Philipsen aantikte. De UCI ging daar niet in mee en strafte Coquard alsnog. Hij kreeg een boete van 500 frank en een gele kaart, waardoor hij uit koers gehaald zou worden als het nog eens voorkomt.

Omstreden wielrenner krijgt ervan langs na dramatisch incident in Tour de France: 'Het is een vervelend ventje' Het is het meest besproken moment van de derde etappe van de Tour de France: Jasper Philipsen ging bij de tumultueuze tussensprint keihard onderuit en moest in zijn groene trui de ambulance in. Eén van zijn collega's kreeg de schuld van alle ellende en het blijkt niet de eerste keer te zijn dat hij voor irritatie zorgt.

Raymond Poulidor

Ook plaatste Bertels nog een prachtig eerbetoon aan de opa van Van der Poel: Raymond Poulidor. De voormalig renner was zelf ook een ijzersterke coureur en de Nederlander ziet hem nog altijd als zijn grote idool. Op een tekening staat Van der Poel naast zijn overleden grootvader met daarnaast een tekst: 'Denk je dat één seconde genoeg is om het tot Parijs te halen?'

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.