Het is het meest besproken moment van de derde etappe van de Tour de France: Jasper Philipsen ging bij de tumultueuze tussensprint keihard onderuit en moest in zijn groene trui de ambulance in. Eén van zijn collega's kreeg de schuld van alle ellende en het blijkt niet de eerste keer te zijn dat hij voor irritatie zorgt.

“Er wordt gesprint op het scherp van de snede, want de groene trui is gewoon een grote prijs”, vertelt voormalig topwielrenner Laurens ten Dam in zijn LSRF-podcast. “Bryan Coquard zit in het wiel van degene die de sprint aantrekt. Rechts van hem zit Rex met Bini (Girmay, red.), die rijdt hier ook voor het groen. En Coquard wil eruit en Rex wegduwen, maar het lijkt of hij met zijn stuur onder dat van Rex komt. En dan maak je een zwiep."

"Hij klikte met twee voeten uit en landde met zijn ballen op zijn stang. Hij hield hem, maar door die zwieper valt Philipsen. Ze rijden tussen de zestig en de zeventig kilometer per uur. Hij valt zonder zijn arm uit te steken meteen bam op zijn schouder. Je zag hem eigenlijk breken. Dan zit hij daar op de grond, helemaal geschaafd.”

Roze wolk

Dat het goed mis is met Philipsen, is direct duidelijk. De ploegmaten die stopten, kregen van de ploegleider vrijwel meteen te horen dat ze door moesten fietsen. Voor hun kopman, winnaar van de eerste etappe, is de Tour voorbij.

“Dit is eigenlijk de essentie van wielrennen”, voegt voormalig supertalent Thomas Dekker in gesprek met Ten Dam toe. “In het weekend lukt alles nog, je zit op die roze wolk en het kan eigenlijk niet beter. En dan zie je de fragiliteit van de sport.” Waar zaterdag Philipsen won, pakte een dag later ploeggenoot Mathieu van der Poel de zege. En dan op dag drie zo'n dramatische val.

'Vervelend pisventje'

Coquard kreeg amper 200 meter later al stevig op zijn donder van Jonas Rickaert, ploeggenoot van Philipsen. "Hij was de gebeten hond", zag Ten Dam. "Er zat geen kwade wil in, maar het was wel lomp.” Dekker: “Het blijft natuurlijk een vervelend pisventje.” Iets wat Ten Dam volmondig bevestigt.

Dekker heeft een duidelijke mening over de groep Franse renners waartoe ook de 33-jarige Coquard behoord: “Ze hebben ook nog nooit met iemand uit een ander land gepraat, zo’n gastje… Er rijdt zo’n hele Franse groep rond, renners die geen Engels kunnen. Die in een bubbel leven en zwaar overbetaald krijgen.”

'Wat doe je daar?!'

Rickaert vertelde na de etappe dat hij niet snapte wat Coquard aan het doen was. De Fransman gaat de groene trui niet winnen, maar zorgt met zijn gedrag wel voor gevaar voor de daadwerkelijke kanshebbers.

Dekker is het er helemaal mee eens: “Wat doe je daar?! Hij heeft daar echt nog nooit over nagedacht, dat weet ik zeker. Hij heeft op deze leeftijd nog de illusie dat hij daar moet zitten. En je mag het hem dat niet ontnemen, hè.”

Ten Dam: “In dit geval wist hij niet dat Jasper in zijn wiel zat, want ik denk wel dat hij de tegenwoordigheid van geest heeft om de groene trui wat ruimte te geven. En gisteren was hij ook al misbaar aan het maken. Het bevestigt het beeld van ‘pisventje’. Nou ja, we hebben allebei met hem gekoerst…”

“Ieder zijn droom, hè”, vindt Dekker. “Ieder doet zijn best op zijn niveau en het mag allemaal.” Ten Dam: “Maar doe het even niet zo lomp.”

