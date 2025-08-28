Novak Djokovic plaatste zich woensdag voor de derde ronde van de US Open door Zachary Svajda met 6-7, 6-3, 6-3 en 6-1 te verslaan. Maar over zijn zege wilde de Serviër nauwelijks praten: alle aandacht ging uit naar een opmerkelijk probleem in New York.

Het is een terugkerend gespreksonderwerp op de US Open: de wietlucht die rond Flushing Meadows hangt. Spelers klagen er al jaren over. Alexander Zverev grapte twee jaar geleden zelfs dat hij zich op de baan voelde alsof hij in de woonkamer van Snoop Dogg zat. Ook Maria Sakkari merkte vorig jaar op dat de geur soms storend aanwezig was.

Dit jaar deed ook Casper Ruud zijn beklag. "De grootste achteruitgang van het toernooi is dat alles nu naar wiet stinkt, zelfs in de faciliteiten", zei de Noor. "Het is echt irritant als je de baan op komt en meteen die lucht inademt", irriteerde hij zich. Ruud had woensdagavond zelf een zware avond: hij ging in vijf sets onderuit tegen de Belg Raphael Collignon.

Serviër stoort zich aan stank

Na zijn overwinning tegen Svajda werd Djokovic ook gevraagd of hij het probleem herkende. Zijn antwoord liet weinig ruimte voor interpretatie. "Je ruikt het, dat is zeker. Je ruikt het hier meer dan waar dan ook. Ik ben geen fan van die geur… eigenlijk van die stank!", zei hij met een veelbetekenende glimlach.

Djokovic benadrukte dat het simpelweg een gegeven is in New York. "Van training tot wedstrijd, je ruikt het overal. Het is hier toegestaan en je moet het accepteren zoals het is, maar leuk is het niet", stelt de Serviër. Omdat cannabis legaal is in de staat New York, kunnen spelers er verder weinig tegen doen.

Djokovic schrijft opnieuw geschiedenis

Djokovic liet de wietlucht daarna achter zich en kon zich weer richten op waar het écht om draait: tennis. En ook daar schreef hij opnieuw geschiedenis. Met zijn overwinning op Svajda boekte de Serviër zijn 191ste zege op hardcourt bij een grandslamtoernooi, hetzelfde aantal als Roger Federer.

De Zwitser haalde 102 zeges in Melbourne en 89 in New York; Djokovic staat nu op 99 in Australië en 92 in de VS. Daarmee evenaart hij het record en krijgt hij vrijdag de kans om het definitief te verbreken, wanneer hij het opneemt tegen Cameron Norrie.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.