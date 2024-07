Remco Evenepoel wekt ergernis in de Tour de France met 'dom' handgebaartje: 'Dit is pesten, dat is kwalijk'

Remco Evenepoel deed maandag in de derde etappe van de Tour de France weer eens van zich spreken. De Belg, die vaker kritiek krijgt op zijn theatrale gedrag, vond het nodig om vlak voor de finish gebaartjes te maken naar een collega. En dat viel zeker niet bij iedereen goed.

De 43-jarige Thijs Zonneveld, zelf ook profrenner bij BEAT Cycling, wilde dinsdag nog even terugkomen op Evenepoel. Hij zag de Belg een handgebaartje maken richting collega-renner Ben Healy. En daar werd Zonneveld erg naar van. Volgens hem pestte de oud-wereldkampioen de Ier daarmee. Dat zegt hij in de podcast In het Wiel.

'Vind ik heel naar'

"Wat er gebeurt bij de finish van die mannen, vind ik naar. Ik vind Evenepoel, leuk omdat hij anders is dan de rest en dingen zegt die anderen niet durven. Maar wat ik heel naar vind is als renners andere renners belachelijk maken. Zeker als het zogenaamd 'grote' renners zijn zoals Evenepoel. Daar kan ik heel slecht tegen."

Handgebaartje

Wat gebeurde er? Achter de sprinters bolden de klassementsmannen uit. Tadej Pogacar zat met ploeggenoten om hem heen te ouwehoeren en had Evenepoel in z'n wiel. Die probeerde Pogacar te wijzen op het feit dat Healy net voor hen een sprintje trok om voor de favorieten voor de gele trui te finishen. Met een handgebaartje liet de Belg zijn ongenoegen blijken.

'Lijkt heel dom, maar is heel slim'

"Healy is ploeggenoot van Carapaz (die in de derde etappe de gele trui overnam, red.). Evenepoel doet alsof Healy iets heel doms doet", zegt Zonneveld. "Zo van: kijk hem dan, sprinten voor de 37ste plaats. Maar wat Healy doet is eigenlijk heel slim. Hij zette met zichzelf weer een extra renner tussen zijn ploeggenoot Carapaz en Pogacar. Dat is heel slim voor het vervolg van de Tour de France."

'Kwalijk'

Het stoorde Zonneveld vooral dat Tour-debutant Evenepoel probeerde de lachers op zijn hand te krijgen door Pogacar te betrekken. "Healy heeft ook gewoon het volste recht om te sprinten voor die 37ste plek, als hij dat wil. Ik vind het zo naar dat andere renners daar dan iets van vinden en zelfs misgunnen. Ergerlijk vind ik dat. Ik vind veel prima, maar als je dit doet, echt pesten, dan is dat kwalijk", besluit Zonneveld zijn betoog.

