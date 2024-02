Video | Intense staredown: Jake Paul steelt pet van z'n tegenstander

Jake Paul staat dit weekend weer eens in de schijnwerpers, waar hij moet vechten op Puerto Rico tegen Ryan Bourland. Donderdag was de staredown tussen de boksers en die was weer lekker intens.

Het begon nog redelijk gemoedelijk op het exotische eiland tijdens de persconferentie. Paul vroeg naar de bijnaam van Bourland. Dat is 'Rhino' (neushoorn in het Engels). "Die kreeg ik van mijn opa omdat ik als kind taai en sterk was", reageerde Bourland. Hij vond de vraag en de plaagstootjes van Paul daarna wel geinig. "Ik moet toegeven, je bent een grappige man", zei hij.

"Ben je vegan, net zoals een neushoorn in het echt is?", vroeg Paul. "Nee? Dus je doet niet je best om echt op een neushoorn te lijken. En toen je zei dat je mij 'het diepe water' in zou sleuren, wist je toen dat een neushoorn een landdier is?" Bourland kon niet anders dan lachen.

Jake Paul trolling Ryan Bourland 😭 pic.twitter.com/6tpd59xCPs — Happy Punch (@HappyPunch) February 29, 2024

Maar na de persconferentie moesten de twee vechters natuurlijk ook nog even hoofd-tegen-hoofd gaan staan voor de staredown. Die is, zoals wel vaker, intens. Zeker als Jake Paul er onderdeel van is. Veel gepraat, waar ongetwijfeld geen aardige dingen gezegd werden. Toen de vechters naar de camera's moesten draaien, pakte Paul snel de pet van Bourland af. Hij daagde zijn tegenstander er even mee uit en gooide de pet vervolgens in het publiek.

Jake Paul brought back the “gotcha hat” for his face off with Ryan Bourland 😂 pic.twitter.com/iOom8EjjmC — Happy Punch (@HappyPunch) February 29, 2024

Die pet afpakken is een beetje een dingetje wat Paul wel vaker doet. Als een tegenstander tegenover hem komt staan mét pet, dan is-ie 'm eigenlijk al zo goed als zeker kwijt. Paul deed dat namelijk ook al eerder bij een van de beste boksers aller tijden: Floyd Mayweather.

Jake Paul vs. Ryan Bourland op 2 maart

Zondag 3 maart om 01:00 uur Nederlandse tijd begint het evenement waar Paul en Bourland gaan boksen. Het is een volle fightcard, dus het kan zomaar even duren voordat Paul in actie komt. Zorg dus dat je zaterdag 2 maart lang opblijft om het gevecht te kunnen zien. Het event is live te zien via de stream van DAZN.

Jutta Leerdam

Jake Paul is ook de vriend van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam. Na de WK afstanden in Calgary vloog Leerdam even naar Puerto Rico om met haar vriend te zijn. Dat leverde leuke plaatjes op. Leerdam is niet bij het gevecht van haar vriend, want zij moet zich voorbereiden op het WK sprint, dat over een week al in Inzell (Duitsland) wordt gehouden.