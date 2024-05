'Arrogante klootzak' Jake Paul gewaarschuwd door Mike Tyson: 'Zijn leven hangt ervan af'

Jake Paul en Mike Tyson stonden maandag voor de eerste keer tegenover elkaar. De twee nemen het in juli tegen elkaar op in de boksring, maar bestreden elkaar alvast met woorden op de eerste persconferentie in aanloop naar het gevecht.

Waar het bij persmomenten rondom gevechten nog weleens uit de hand wil lopen, gebeurde dat deze keer niet, maar toch deelden ze flink wat steken onder water uit. Tyson liet weten dat hij Paul graag mag, maar daar zal in de ring weinig van te merken zijn: "Hij zal dan moeten vechten alsof zijn leven er vanaf hangt, want dat doet het ook."

'Ze willen allemaal een einde aan me maken'

Volgens Paul zat het gevecht er al lange tijd aan te komen: "We zijn elkaar al jaren aan het uitdagen. Dit is geschiedenis. Mike wilde een einde aan me maken, maar dat willen ze allemaal. Ze willen de YouTuber stoppen."

Hij denkt ook dat er best wel wat mensen tegen hem zullen zijn, zeker de oudere kijkers: "Sommige mensen zullen me zien als een arrogante klootzak. De oudere generaties zullen willen dat ik knock-out geslagen wordt. Maar de jongeren juichen allemaal voor me."

Aankomst bij Apollo

Paul kwam eerder met zijn hele entourage aan bij het Apollo Theater. Daar werd de persconferentie maandag gehouden. Hij was een dag eerder naar New York gevlogen. Zijn vriendin Jutta Leerdam ontbrak, want zij is weer terug in Nederland. Wel liet ze van zich horen via Instagram. Ze reageerde met hartjes op de video waarop haar vriend arriveert bij het theater.

'Grootste gevecht van de 21e eeuw'

De aankondiging van het duel tussen Paul en Tyson maakte veel los. Er wordt zelfs gesproken van 'het gevecht van de 21e eeuw'. Dat terwijl Tyson tijdens het gevecht al 58 jaar oud zal zijn. De 27-jarige Paul had dus in theorie zijn zoon kunnen zijn.

Het gevecht gaat ook officieel meetellen. De laatste keer dat Tyson aan zo'n gevecht meedeed was in 2005. Over de regels is ook veel te doen, want het lijkt erop dat het gevecht moet eindigen met knock-out. Daar is mede door de leeftijd van Tyson al veel kritiek op geweest.